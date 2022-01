Juan Luis Castro, diputado del PS y expresidente del Colegio Médico, criticó que los parlamentarios no deban presentar Pase de Movilidad para ingresar al Congreso Nacional. Esto, luego que se contagiara de covid-19 la diputada Jenny Álvarez, de su mismo partido, quien no presenta ninguna vacuna contra la enfermedad. "Ella no cree que dejen de producir daño", afirmó.