El Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Liberal (PL) llamaron a Apruebo Dignidad a mantener un diálogo horizontal con las tiendas que están fuera del pacto para sostener la relación entre el presidente electo Gabriel Boric y el resto de la centroizquierda. La diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, reconoció que la “política de anillos” no fue la correcta y señaló que esperan recibir la colaboración de todos quienes quieran sumarse al proyecto de Gobierno.

Establecer los márgenes de la relación y subsanar asperezas fueron los objetivos de las reuniones sostenidas entre el presidente electo Gabriel Boric y las directivas del Partido por la Democracia (PPD) PPD y el Partido Liberal (PL).

En el encuentro se plantearon algunas prioridades legislativas.

Además, se habló de la necesidad de llegar a acuerdos en el Congreso.

¿La razón? Entienden que no alcanzarán una mayoría sin la unidad total de la centroizquierda, y esa es precisamente la mayor preocupación.

En Apruebo Dignidad reiteraron que buscarán mantener las relaciones con los partidos fuera del bloque y la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, reconoció que la forma en que se expresó la eventual estrategia de “anillos” no fue la correcta.

“Se instalan ciertos conceptos a veces que no son los mejores”, partió.

“Es evidente y legitimo, y así es visto por todos, que nuestra columna es Apruebo Dignidad, pero sin perjuicio de eso sabemos que tenemos el desafío de ampliar la base de sustentación y de apoyo de lo que va a ser el próximo gobierno”, añadió.

El diputado Vlado Mirosevic (PL) destacó la importancia de lograr un acuerdo programático y dijo confiar en que se mantendrá un diálogo igualitario con quienes están fuera de la coalición de Gobierno.

En este sentido, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se refirió a cómo se relacionará el gobierno de Gabriel Boric con los partidos, esperando que no hayan “categorías”.

“Él tiene clarísimo que no hay partidos de primera y segunda categoría. No hablé de nombres con el presidente, en mi mochilita no cabía ninguna carpeta con nombres, así que hablamos de cuál iba a ser la base respecto a nuestra relación política”, comentó.

“Ya tendremos otra reunión en que si él requiere algún nombre desde el PPD lo evaluaremos, por cierto”, complementó.

Centro izquierda disponible para Boric

Y esa no solo es la postura del PPD, lo han dicho también desde el Partido Radical y Liberal.

Pese a que no hay nombres propuestos, ya suena el experto Eduardo Vergara, quien se integró en la segunda vuelta al equipo de seguridad y podría abrirse un espacio en el Gobierno.

En la Democracia Cristiana confirmaron que no hay nuevos acercamientos, pero que podrían reanudarse tras sus elecciones internas, el 23 de enero.

Este miércoles se concretará la reunión con el Partido Radical y tras eso queda la discusión interna de Apruebo Dignidad sobre los métodos que le permitan asegurar el Gobierno y la legislación de iniciativas, ya se habla incluso de formar otra coalición que incluya a partidos de centroizquierda.