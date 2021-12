El expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, fue amonestado por el Tribunal Supremo del partido. Esto, ya que en las elecciones municipales del 15 y 16 de mayo, habría brindado su apoyo a un candidato que iba fuera de la coalición.

En concreto, el exparlamentario fue acusado de respaldar públicamente a Gonzalo Torres Ferrari (ex RN) en los comicios de Colina, en la región Metropolitana. Lo anterior, aun cuando la candidata de Chile Vamos era Isabel Valenzuela (UDI), quien finalmente se alzó con el triunfo.

Cabe consignar que el denunciante, José Luis Alejandro Aravena Solís, pedía la expulsión de Desbordes. Esta solicitud fue rechazada y el Tribunal Supremo de la colectividad sólo decidió amonestarlo. “En virtud de que su acción afectó los intereses y prestigio del partido, al haber trabajado a un candidato diferente al del pacto del que formó parte Renovación Nacional”, se argumenta en el fallo.

De acuerdo al mismo documento, el exministro de Defensa señaló, a su favor, que detrás de la acusación estarían otras personas diferentes del denunciante; que la UDI tuvo una actitud poco dialogante al momento de designar al candidato; y que, hasta el día de la inscripción, Gonzalo Torres fue el precandidato del partido.

Además, el ente le aplicó otra amonestación a Desbordes por “el tono de las expresiones vertidas en escritos y comunicaciones, en relación a otros miembros del partido”.

Posible renuncia a RN

Este martes, Mario Desbordes aseguró que está pensando en renunciar a la colectividad, ya que están siendo una mala copia de la UDI y el Partido Republicano.

En esa línea, indicó a La Tercera que el conglomerado está manejado por “una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, Me sacó los choros del canasto”.

El exdiputado habría afirmado que tanto Chahuán como Schalper se han dedicado a frenar las opiniones distintas a la de ellos. Por esto, la decisión de abandonar el partido “efectivamente es algo que me he planteado. El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada”, dijo al citado medio.

Finalmente, añadió que esta semana han sido “el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva”.

Revisa la sentencia contra Desbordes: