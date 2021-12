La cuestionada jueza Silvana Donoso, que en 2016 lideró la comisión que entregó la libertad condicional a Hugo Bustamante, criminal de amplio prontuario y que en 2020 asesino a su hijastra Ámbar Cornejo, dio una entrevista donde afirmó tienen la conciencia limpia.

“La conciencia de un juez radica en haber dictado una resolución conforme a las pruebas aportadas y conforme al derecho. Yo tengo mi conciencia más que limpia”, indicó Donoso en una entrevista con la revista Ya.

La magistrada fue consultada sobre la polémica que se originó en 2020 cuando ocurrió el asesinato de Cornejo, la historia tras la libertad a Bustamante y la posterior acusación constitucional en su contra, que terminó fracasando en el Senado.

Donoso defendió que la decisión que tomó la comisión que lideró en 2016 se ajustaba a la legislación vigente, pero que entendió el proceso en su contra como un juicio político y no jurídico.

“Yo entiendo perfectamente a la opinión pública, entiendo las funas, las amenazas, me pongo en el lado de ellos: como un ser a pie, empatizo. Pero no empatizo con el juicio público a un magistrado que cumple con su deber. Si me hubieran destituido, habría sido por el trabajo de toda mi vida, por no claudicar de mis principios. Y eso no me hizo daño, al contrario, me reafirmó. Yo sentía que la acusación constitucional era absolutamente legítima porque fue un juicio político, no un juicio jurídico”, afirmó.

Libertad a Bustamante

En 2016, Bustamante recibió la libertad condicional por parte de la comisión que lideraba Donoso, pese a estar condenado por el doble homicidio de una expareja y su hijo, a quienes incluso ocultó en un tambor, crimen por el que fue condenado a 27 años de prisión, pero que sólo cumplió 11 gracias a esta decisión.

“Sobre la acusación constitucional sufro una dualidad: mi trabajo siempre lo he hecho con perspectiva de derechos humanos, creo que es el único mandato que tengo como juez. Que se me acuse de un crimen horrendo que cometió uno de los libertos de una de las comisiones de libertad condicional es falaz, y, sin embargo, empatizo con cómo la opinión pública reaccionó frente a este crimen horrible. Aunque decir que ese hombre que estaba en libertad condicional y que, por esa condición, cometió el delito, es un análisis puro, simple y fácil”, explica.

Sobre cómo fue el proceso para determinar la libertad de Bustamante, Donoso explica que con los otros jueces de la comisión acordaron fijar requisitos objetivos para determinar la libertad condicional.

“Todos podemos equivocarnos, los jueces también. Por ejemplo, en la aplicación de la ley. Si yo prevarico, eso es una equivocación. No solo por dolo, también por negligencia inexcusable, por desconocimiento de la ley. Y claro que me puedo equivocar. ¡Pero a un juez no se le puede pedir responsabilidad si aplicó la ley! ¡No puedes! Te gustará, no te gustará, cambia la ley, lo que tú quieras. Pero si a un juez no se le acusa de haber violado la ley, el juez está en el camino correcto. Las consecuencias que se provoquen es otra cosa. Por ejemplo, un caso de violencia intrafamiliar con condena a 541 días de un señor con irreprochable conducta anterior, que coopera y tiene miles de atenuantes. Él va a cumplir en libertad porque esa pena no se cumple en prisión. Y él sale y mata a la señora, ¿la culpa es tuya como juez?”, declara.

Además, sostiene que en la actualidad se han fijado criterios y procesos más objetivos para determinar la libertad condicional, asegurando que en 2016 los informes psicosociales no tenían “ningún criterio técnico”.



“Hoy fallaría de forma distinta porque me cambiaron las condiciones, cambió la ley. Tendría que revisar los antecedentes, yo no fallo nunca a priori. No conozco el informe psicosocial de Bustamante hoy. Hoy hay otros criterios técnicos. Esos informes psicosociales en 2016 no tenían ningún criterio técnico, tanto es así que tuvo que cambiarse la ley y el protocolo. No había un sustento científico de cómo los hacían y eso era importante. Ni estaban los equipos que hay hoy día”, puntualiza.

Cabe recordar que Bustamante fue condenado el 7 de diciembre a presidio perpetuo calificado por el asesinato de Ámbar Cornejo, mientras que su pareja y madre de la víctima, Denisse Llanos, recibió la misma pena por participar del crimen.