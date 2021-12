La diputada electora del Partido Comunes, Emilia Schneider, se refirió este viernes a la supuesta denuncia de acoso en contra del candidato presidencial, Gabriel Boric, asegurando que son falsas y acusó “aprovechamiento político” por parte de la derecha”.

Cuando se conoció una supuesta denuncia en contra de Boric, realizada a través de una publicación en Instagram, algunos medios como el Líbero aseguraban que Schneider en Twitter había confirmado la denuncia, pero la diputada electa negó la situación.



“Lo primero es el tuit mío que circula: absolutamente sacado de contexto y pegado en otras respuestas para hacer calzar el diálogo con lo que buscaban instalar desde la derecha. Por eso borré toda alusión al tema, por respeto a las personas involucradas y a la verdad”, comentó en un hilo de Twitter.

Además, Schneider indicó que no hay denuncias contra Boric y que no es un acosador.

“Quiero ser enfática: no existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel, no es un acosador y ha sido muy responsable. Las feministas en #AprueboDignidad hemos trabajado por protocolos para procesar estas situaciones y están a disposición siempre. La derecha no puede decir lo mismo”, sostuvo.

Por último, Schneider aseguró que lleva años trabajando por los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, afirmando que la opción de Boric es la única alternativa para que estos grupos “vivan mejor”.

“Llevo años trabajando contra la violencia y discriminación a mujeres y diversidades sexuales, es un tema serio, que afecta a millones. Todo mi respaldo a Gabriel Boric y nuestra coalición. No hay otra alternativa para que las mujeres vivamos mejor”, puntualizó.

Quiero referirme por única vez a una acusación contra nuestro candidato @gabrielboric y la supuesta confirmación que yo le habría dado a esto. Lo hago porque es importante para la ciudadanía y porque el aprovechamiento de la derecha superó todo límite. Abro hilo. — Emilia Schneider (@emischneiderv) December 10, 2021

La denuncia de acoso

Durante el debate ARCHI realizado este viernes entre Boric y José Antonio Kast, este último cuestionó al diputado por un caso de abuso, lo que tuvo que ser rectificado posteriormente, pues la supuesta denuncia es por acoso.

Esta se conoció durante el periodo de campaña de las primarias de este año, cuando una usuario de Instagram publicó en esa red social, que había denunciado en 2012 a Boric por acoso en el movimiento Izquierda Autónoma.

Luego en julio, después de la victoria de Boric en las primarias de Apruebo Dignidad, la denunciante publicó un hilo de tuits, donde pedía que no se compartiera la historia, para respetar su privacidad, aunque reiteró la acusación de acoso.

El caso fue nuevamente revivido por un reportaje del portal El Líbero, el pasado 10 de noviembre, donde indicaban que Schneider había validado la denuncia y publicaban el pantallazo de un tuit, en el que aparentemente decía que los hechos denunciados eran “verdaderos”.

Algo que finalmente descartó este viernes, indicando que se trata de un tuit sacado de contexto.