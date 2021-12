El secretario general y vocero del Partido de la Gente, Emilio Peña, se refirió a las acusaciones de irregularidades por las que está siendo investigada su colectividad, señalando que como partido tienen una cuenta corriente exclusiva para aportes.

Recordemos que sumado a esto, hoy militantes de su partido acusaron en un matinal que fueron amenazados de muerte, y que además les pidieron dinero para traer a Franco Parisi a Chile.

Ante estos cuestionamientos por irregularidades, Peña señaló que los aportes a la campaña electoral se están revisando, y como partido tienen una cuenta corriente exclusiva que también se estaría revisando.

“Como partido tenemos una cuenta corriente exclusivamente para los aportes, que también se está llevando en contabilidad de manera tal que están todos los aportes y documentos validados”, indicó el secretario general del PDG.

Amenazas de muerte

Respecto a las denuncias internas, aseguró que esa información es segregada porque como directiva no les han llegado denuncias de amenazas, y que esas personas -que no serían militantes- tendrían una tendencia hacia la izquierda.

“Hay un grupo de personas que ha generado información que está bastante segregada, porque a nosotros no nos han llegado denuncias formales ante el tribunal supremo, y solo pasan a ser trascendidos de prensa de personas que incluso -en algunos casos- no pertenecen al Partido de la Gente”, señaló Peña.

Así también dijo que estas personas “tienen una politización y una tendencia ideológica hacia la izquierda, entendiendo que hoy que siendo el partido más grande de Chile, buscan desarticular el proyecto para efectos de poder y llevarse los votos ideológicamente”.

Parlamentarios electos del PDG

“Yo estuve en la rendición de cuentas del partido, de hecho la tengo en PDF y la he enviado a toda la gente que me ha preguntado. No tengo dudas respecto al uso de los fondos, lo que se cuestiona que se mandó a hacer a un militante por ejemplo, de la empresa Cubic, quien nos hizo las palomas; hubo cotizaciones por otros lados y nadie quiso en el fondo fiar el trabajo. Fue lo único que obtuvimos como más cerca, más barato”, dijo la diputada electa del PDG, Karen Medina.

Así también señaló que cree que “es la gente de afuera la que no tiene conocimiento de cómo ha funcionado el PDG (…) efectivamente BancoEstado no nos hizo muy fácil el trabajo, entonces la cuenta se gestionó y se demoró en que la autorizaran, por eso se hicieron depósitos a otras cuentas personales del presidente, del cual no tengo dudas”.

En relación a las denuncias por amenazas de algunos militantes, el diputado electo del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, dijo que “estas acusaciones me parecen graves y deben realizarse en los tribunales pertinentes y que la justicia haga su trabajo (…) creo que si son efectivas son muy graves y debemos actuar con las instituciones correspondientes”.