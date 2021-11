"La interpretación de la 'transversalidad' en relación a que estaría dejando fuera al PC, a mí me parece muy antojadiza", señaló la diputada Karol Cariola (PC) sobre el comentario de Boric sobre Daniel Jadue. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad indicó que el alcalde de Recoleta no saldrá del municipio si gana la segunda vuelta: "En el gobierno necesitamos gente transversal".

La diputada Karol Cariola (PC), quien fue reelecta en el distrito 9, se refirió a la polémica entre Gabriel Boric y el Partido Comunista. Esto, luego que la carta presidencial de Apruebo Dignidad descartara la participación directa del alcalde de Recoleta en un eventual gobierno.

“Daniel está bien en el municipio y se va a quedar en el municipio. En el gobierno necesitamos gente transversal”, señaló este lunes el diputado por Magallanes.

El concepto de “transversalidad” no cayó bien en la tienda liderada por Guillermo Teillier, que pidió explicaciones al abanderado de la coalición a través de sus redes sociales.

Sin embargo, en entrevista con Radio Bío Bío, Cariola aseguró que “la interpretación de la ‘transversalidad’ en relación a que estaría dejando fuera al PC, a mí me parece muy antojadiza. (…) No sólo trabajamos en el programa, sino que además en lograr el resultado de la primera vuelta para pasar a esta segunda vuelta”.

“Lo que tenemos al otro lado de la vereda es a un candidato que quiere terminar con el Ministerio de la Mujer, que quiere bajar los impuestos a los más ricos y que aspira a una forma de gobierno y de sociedad muy distintas a la que queremos construir nosotros”, dijo en relación a José Antonio Kast.

Consultada sobre si Daniel Jadue es una persona “transversal”, la parlamentaria del PC aseveró que “es un alcalde con una tremenda votación en Recoleta, donde no votan por él sólo los comunistas. (…) Lo mismo en la primaria presidencial, donde tuvo una alta participación política y una votación que para el PC es histórica”.

Finalmente, indicó que “si estuviéramos preocupados de quién aparece más y quién aparece menos, estaríamos perdiendo el foco de esta discusión”.

Eventual apoyo de la DC en balotaje

Esta mañana se supo que Carmen Frei, presidenta de la Democracia Cristiana, propondrá que el partido apoye a Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial.

“Me parece bien que la DC revise dentro de sus declaraciones, dentro de sus posibilidades, cuál es el rol que van a jugar en esta segunda vuelta. Yo creo que el desafío que tenemos por delante es grande, necesitamos ampliar las fuerzas”, comentó al respecto la diputada Karol Cariola.

No obstante, advirtió que “yo soy de las que piensa que los votos no se traspasan automáticamente. Lo que hay que hacer es escuchar sobre todo a la ciudadanía, más que sólo acuerdos entre partidos o coaliciones políticos”.

A través de un comunicado, Frei aseguró que deben conversarse temas como seguridad pública, libertades personales, protección de los recursos naturales, derechos sociales y gobernabilidad.

Ante ello, la legisladora por la región Metropolitana expresó que “estamos abiertos y dispuestos, tal como lo ha dicho nuestro candidato, a recoger las buenas ideas siempre. (…) Lo que no se puede decir es que el programa de gobierno de Apruebo Dignidad no incorpora estos elementos, hay que ser cuidadosos”.

En cuanto a una posible convivencia con la Falange en La Moneda, concluyó que “nadie está hablando de que sean parte del gobierno, estamos hablando de los votos de segunda vuelta. (…) Si van a haber personas de la DC que se sumen al gobierno o no, es algo que no me corresponde decidir a mí ni a ningún partido por sí solo”.

Escucha la entrevista completa a continuación: