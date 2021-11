En medio de los gritos de adherentes, el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, llegó este domingo a votar en haciendo un llamado a la ciudadanía de participar y sufragar “con el corazón”, acusando una “manipulación” mediática.

“Después del debate sentí una ola distinta, un país que se interesó más y llamo a los chilenos a votar con el corazón”, aseguró.

“Creo que hubo mucha manipulación, quisieron hacernos creer que en Chile había solamente dos alternativas”, sostuvo, agregando que “lo que venga se va a requerir mucho acuerdo, mucho diálogo”.

“El debate demostró que se acabó la fiesta para los que querían congelar la elección”, añadió.

“Es impresentable como manipulan al país, hay siete candidatos, no hay dos. Kast y Boric representan una parte”, agregó.

ME-O criticó a Boric por caso Oliva: la utilizó y después desechó

Por otro lado, consultado por lo sucedido con Karina Oliva, Enríquez-Ominami criticó al Frente Amplio y al candidato Gabriel Boric, por no respetar la presunción de inocencia.

“No me gustó nada lo que pasó, no me gustó el show mediático de la Fiscalía, no me gustó lo que hizo el diputado Boric, de utilizar a una candidata y después desecharla, sin respetar la presunción de inocencia”, criticó.