El fiscal nacional Jorge Abbott pidió un informe al fiscal regional sur, Héctor Barros, y ofició al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por el “desproporcionado uso de fuerza” en el allanamiento a la sede del partido Comunes en el contexto de la indagatoria contra la candidata senatorial Karina Oliva por el presunto delito de fraude de subvenciones.

“Lamentamos la forma, no la compartimos”, manifestó Abbott según lo citó la fiscalía. “La diligencia, tal como se concretó, pudo afectar no solo la proporcionalidad en la persecución penal, sino y más relevante los derechos de las personas imputadas y no imputadas”, sostuvo el fiscal nacional.

Asimismo, demandó un esclarecimiento urgente de los hechos y de sus razones.

Fue este viernes que la Fiscalía y personal fuertemente armado del GOPE de Carabineros allanaron la sede del partido Comunes, en el marco de la investigación por presunto fraude en subvenciones en la campaña a la gobernación metropolitana de Karina Oliva .

El procedimiento fue criticado por la colectividad y Apruebo Dignidad, que denunció un acto de intervencionismo electoral.