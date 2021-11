Tras haber sido llamado “Doctor Miedo” por Marco Enríquez-Ominami durante el debate presidencial de Anatel, José Antonio Kast señaló que “el maquillaje no me acompañó”.

Durante su primer intervención, ME-O indicó que el próximo 21 de noviembre no se elige al futuro Presidente de Chile, sino que “se va a elegir quién pasa a segunda vuelta a enfrentar a ‘Doctor Miedo’, José Antonio Kast, quien ha manipulado esta elección bajándole el nivel y la intensidad con propuestas de miedo”.

En el punto de prensa final, tras haber finalizado esta instancia, el candidato del Frente Social Cristiano fue consultado por este emplazamiento.

“Yo dije que Marco Enríquez-Ominami es muy simpático fuera de las cámaras, pero dentro de los debates me va a mencionar. Hice un checklist y creo que me mencionó 22 veces”, dijo.

En relación al llamativo apodo que le calzó el abanderado del PRO, aseguró que “no me acompañó el maquillaje, entonces estaba un poquito pálido, tanto que otro candidato me dice ‘¿te sientes bien?’. No, me siento estupendo, estoy feliz de la vida aquí”.