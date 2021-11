La mañana de este martes, el candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, reiteró sus críticas a Gabriel Boric por presentar su programa de gobierno a 20 días de las elecciones. Además, aseguró que el diputado lo mandó “al carajo” cuando le propuso avanzar en un texto unitario.

“Creo que es un gran diputado, otra cosa es que crea que está preparado para enfrenta a Kast”, señaló la carta del PRO tras el foro “Las pymes y el futuro”, organizado por de Asech e Ipees.

En ese sentido, agregó que “el 21 de noviembre no se elige al Presidente de la República; se elige quién va a enfrentar a José Antonio Kast, al que ya Piñera, los empresarios, la encuesta Cadem y TVN instalaron en primera vuelta”.

ME-O volvió a apuntar sus dardos contra el representante de Apruebo Dignidad por su programa de Gobierno, asegurando que lo realizaron “los mismos que hicieron la Nueva Mayoría”.

“Son los mismos economistas, es el Partido Comunista, es más de lo mismo. Yo quiero otra cosa en Chile, quiero con todos ellos lo más ancho posible, pero creo que el diputado Boric se puso nervioso”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que “he planteado un acuerdo de primera vuelta y el diputado Boric me mandó al carajo. Después, propuse un programa de gobierno único común y me mandó al carajo. Ahora entiendo por qué: no tenía programa de gobierno”.

“Basta de ups…”

Enríquez-Ominami aseveró los chilenos “no necesitan que les pidan perdón todos los días”, algo que Boric y su equipo estarían realizando actualmente.

“Jackson, Depolo y Boric piden perdón día por medio. No hay un solo día que no escuchemos que ups, nos equivocamos. La Ley Antibarricadas, ups… la leímos mal; ups… nos inscribimos mal para las parlamentarias; ups… necesitamos una ley. Basta de ups, por favor de frente”, dijo el líder del PRO.

En ese contexto, pidió “tomar el peso” a la ventaja que demuestra Kast en las encuestas. “Evadió impuestos siendo diputado y nos habla a nosotros los chilenos de que él no quiere que los chilenos paguen mucho impuesto. Claro, si él no los pagaba en Chile”.

Finalmente, tuvo palabras para el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, asegurando que “Él hizo una pyme para lucrar con los colegios. Hubiese sido interesante un curso de inducción de José Antonio Kast para hacer negocios en Panamá (…) y ver a otro candidato (Parisi) para que le explique a las pymes de Chile los límites morales y éticos”, manifestó.