El candidato presidencial Sebastián Sichel insistió en que no tiene problemas con la libertad de acción, pero cuestionó el hecho de que algunos no hayan cumplido el acuerdo de las primarias.

Desde Chile Podemos Más criticaron las declaraciones del abanderado, y manifestaron que éste debe hacer un llamado a la unidad.

El abanderado oficialista sostuvo en una entrevista con El Mercurio que “esta idea de un proyecto mayoritario, con independientes, sectores de centro, les importaba un bledo, era puro oportunismo electoral”.

El exministro de Desarrollo Social sostuvo el llamado a libertad de acción dentro del conglomerado, pero criticó el cambio de decisión de algunos representantes de la coalición. “Hay gente que parece que no quería que hubiera un independiente liderando esta coalición, o que no creían en un proyecto mayoritario, que sólo fue oportunismo. Oportunismo puro y duro, sino no se justifican las volteretas”, cuestionó el candidato.

“Cómo alguien hace dos meses estaba tan convencido del programa y tan fanático, y justo cambió. Hay algo raro en eso”, criticó.

Las declaraciones del ex presidente del Banco Estado no fueron bien recibidas dentro de su coalición.

El senador de la UDI Iván Moreira, aseguró que mantendrá su apoyo por el abanderado independiente, pero agregó que este tipo de situaciones no favorecen a Sichel en la recta final de la campaña y llamó a la unidad de su sector.

Catalina Del Real, diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, se sumó a las críticas del senador gremialista, y advirtió por su parte que en el sector tienen que apostar por la unidad pensando en una hipotética segunda vuelta.

El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, acusó que estas declaraciones del candidato son injustas con los partidos que lo han apoyado desde el principio.

El pasado martes, Sebastián Sichel dejó en libertad de acción a los partidos de su coalición, lo que generó diferentes sensaciones al interior del oficialismo.