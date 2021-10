En la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, superó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con 21% y 20% de las preferencias, respectivamente, liderando la medición por primera vez.

Asimismo, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste está en el tercer puesto con un 12% mientras que la carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se encuentra en el cuarto lugar con un 7%, mientras que el quinto puesto es para Franco Parisi con 6%, el sexto para Marco Enríquez-Ominami con 4% y el séptimo puesto para Eduardo Artés con 3%.

Ante ello, la carta del Partido Republicano registró un alza de 3 puntos en relación a la medición anterior, mientras que el candidato de Apruebo Dignidad bajó un punto.

Eso sí, en lo referido a escenarios de una segunda vuelta, Boric supera tanto a Kast (43% vs 35%), Provoste (39% vs 35%) y Sichel (41% vs 35%).

Ganador de debate

En lo que guarda relación al último debate presidencial, Kast fue apuntado como ganador con un 32%, seguido del diputado Boric con 17%, la expresidenta del Senado con 15%, ME-O con 11%, Sebastián Sichel 4% y Eduardo Artés con un 2%.

Evaluación presidencial y de la pandemia en Cadem

La aprobación del presidente Sebastián Piñera aumentó un punto y llega al 16% en la Cadem, mientras que en paralelo su desaprobación se mantuvo en 79%.

Sobre la pandemia del covid-19, el temor al virus está en un 37%, mientras que los que se definen como poco o nada preocupados aumentaron dos puntos desde la última medición con un 43%.

Puedes revisar la encuesta completa a continuación: