El jefe de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto al diputado representante de la comuna de Santiago, Jorge Alessandri, decidieron oficiar al Ministerio Público para que este lunes 18 de octubre, fecha en que se cumplen dos años del estallido social, disponga de fiscales “in situ” en las distintas zonas donde se prevén masivas concentraciones de manifestantes, de manera que actúen como observadores ante los eventuales destrozos y ataques que se puedan producir durante la jornada.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas señalaron que “ya hay decenas de manifestaciones anunciadas para este 18 de octubre, cuando se cumplan dos años del denominado estallido social, y debido a la violencia y el vandalismo que se puede producir ese día, es urgente que el fiscal nacional, Jorge Abbott, traslade a un grupo importante de persecutores a los puntos donde se concentrarán los manifestantes para que actúen como observadores de los posibles hechos”.

En esa línea, Coloma y Alessandri aseguraron que “desde el fin del estado de excepción y el toque de queda, en el último tiempo hemos visto que tanto las manifestaciones como la violencia y el vandalismo han vuelto a nuestro país, especialmente en las zonas cero como la Plaza Baquedano, provocando incluso la muerte de personas y dejando con lesiones graves a carabineros”.

“Por lo mismo -insistieron los diputados UDI-, la Fiscalía no puede volver a actuar de manera pasiva y esperar a que otros les provea de material investigativo en caso de producirse alguna situación grave. De lo contrario, seguirán ocurriendo situaciones confusas, como el caso de Denisse Cortés o el del ex cabo Sebastián Zamora, que fue acusado de empujar a un manifestante en el puente Pío Nono”.

Justamente, Coloma y Alessandri agregaron que el despliegue de fiscales “in situ” le permitiría a los funcionarios de Carabineros “actuar con mayor tranquilidad, porque existirían observadores imparciales que podrían garantizar todo lo que ha ocurrido. Además, también le daría mayores garantías a los manifestantes en orden a asegurar que las policías actuarán apegadas a la ley”.