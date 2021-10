La madrugada de este martes, tras el segundo debate presidencial, el candidato de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric (CS), le propuso a su rival José Antonio Kast (Partido Republicano) hacerse todos los exámenes de salud que él desee, solo cuando el derechista mueva su fortuna de Panamá a Chile.

El debate estuvo marcado por diversos enfrentamientos entre varios de los aspirantes, pero aquellos entre Kast y Boric se repitieron a lo largo de la instancia, donde el ex UDI invitó al otrora líder estudiantil a someterse a tests, liberar datos bancarios e incluso transparentar fichas de salud.

“Los documentos que mostré son de una investigación de La Tercera, son públicos”, partió Boric en conversación con la prensa tras el debate.

“Es muy paradójico que una persona que se declara patriota esté tratando de evadir impuestos en Chile mediante sociedades en Panamá”, lanzó.

“No tengo ningún problema en hacerme tests de droga ni revelar las cuentas bancarias. No tengo ningún trapito sucio en aquello”, añadió Boric.

“Cuando (José Antonio Kast) traiga sus US$21 millones a Chile y pague impuestos por ello yo al día siguiente voy con él a hacerme todos los tests que estime convenientes”, comentó el legislador.

Choque en debate

Esta declaración tuvo su origen en uno de los tantos choques que ambas cartas tuvieron durante el debate, especialmente en un espacio dedicado a la migración.

Allí Boric le indicó a Kast que él se declara como patriota, que su padre migró de Alemania a Chile tras servir en el ejército nazi y le preguntó si recordaba a Cecilio Moreno.

“Él es el notario de Panamá que validó tu inversión de US$21 millones en un paraíso fiscal. Cuando hablas de patriotismo y de defender a los chilenos (…) yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca evadir impuestos en una sociedad en Panamá. Eso a mí me parece que es vergonzoso”, agregó Boric.

En esa línea, Boric concordó con Provoste, quien afirmó que para lidiar con los problemas de migración no hay respuestas simples y que el fenómeno se debe abordar a nivel latinoamericano.

Luego de eso Kast lo invitó a debatir, a hacerse un test de droga, a mostrar sus fichas clínicas y a abrir las cuentas corrientes.

Eso, según detalló Kast, a modo de ver “quién ha pagado más impuestos en Chile”.

“¿Cuántas veces has contratado tú a alguien? ¿Cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado?” inquirió Kast, abiertamente molesto.