La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el proyecto que buscaba subsanar el error en la inscripción de candidaturas, que beneficiaba al diputado del PPD Ricardo Celis, quien buscaba su reelección.

Se trata del proyecto que permitía a candidatos y candidatas que no pudieron inscribirse por falta de un documento, participar en los próximos comicios, y que fue conocido como “Ley Celis”.

Finalmente, la iniciativa obtuvo 84 votos a favor, 36 en contra y 12 abstenciones. Pese a ello, no se aprobó porque requería 89 votos afirmativos.

Ley Celis

Recordemos que la iniciativa apuntaba a las declaraciones de candidaturas para las próximas elecciones que el Tricel rechazó por no acompañar la autorización del Servel para abrir la cuenta bancaria que establece la ley.

Por lo anterior, el texto permitía la inscripción de estas candidaturas, siempre y cuando la autorización de la cuenta bancaria se presentara en los tres días posteriores a la publicación de la ley.

La iniciativa generó polémica, especialmente luego que el diputado RN, Andrés Longton, acusara a la presidenta de la comisión de Gobierno Interior, la PPD Andrea Parra, de beneficiar a su compañero de partido, colocando en tabla y votando el proyecto para “salvar” su candidatura.

Pero además, desde la oposición también surgieron críticas acusando que había situaciones más urgentes que resolver, tal como lo apuntó el diputado PS, Marco Ilabaca.

“El beneficio de un parlamentario cuando Chile está sufriendo diversos problemas y además en un periodo tan acotado de tiempo, creo que no corresponde. Basta de los privilegios para los privilegiados,, yo en lo particular no estoy disponible para aprobar una ley de estas características”, señaló.

“Asesinato político”

El propio diputado Celis se refirió a lo sucedido, asegurando que se trató de un “asesinato político”.

“Lo encuentro absolutamente injusto, es casi un asesinato político si uno lo mira así, porque por una razón administrativa absolutamente subsanable, que con los cores, los Tribunales Electorales los dejaron competir y a mí se me impide, así como a otros siete diputados, por una razón absolutamente subsanable”, criticó.

En esa línea, acusó un “puritanismo” por parte de sus colegas del Congreso.

“Aquí no se ha privilegiado el derecho a competir. Este parlamento vive un puritanismo enorme que en ocasiones cuando les conviene sacan estos argumentos y cuando no, se hacen los lesos y lesas”, fustigó.

Por último, Celis adelantó que volverá a su cargo de médico en el Hospital Regional de Temuco, no descartando volver a postular al Congreso en una nueva oportunidad.