Este miércoles, se produjo un tenso encuentro entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el senador Alfonso De Urresti (PS), en medio del debate sobre el cuarto retiro del 10% en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Cuando el secretario de Estado exponía los efectos negativos que traería este proyecto para la economía del país, el parlamentario le consultó si conocía a alguien que haya hecho uso de alguno de los rescates de fondos.

“Yo me imagino que gente que tiene altas rentas y que hizo este retiro… deben haber algunas personas, no sé si usted conoce a alguien, traspasaron estos fondos a las cuentas corrientes. Yo no sé si usted tiene la experiencia o conoce esta situación”, señaló.

Cabe recordar que el propio ministro Cerda, en entrevista con Radio Bío Bío, reveló que había hecho uso del primer 10%. “En ese momento yo no estaba en el Gobierno y lo pude hacer”, afirmó en aquella oportunidad.

Tras la intervención del senador PS, Claudio Alvarado (UDI) le pidió que no utilizara la ironía para emplazar a Cerda. “Si alguien ha hecho un retiro, aunque tenga rentas altas, son razones de carácter personal. (…) Le pediría que vayamos al fondo de los temas y no utilicemos la ironía”, dijo.

En respuesta a esta solicitud, De Urresti aseveró que “pensé que era mejor la ironía para tamaña contradicción, porque quien hoy día es ministro de Hacienda, y quien nos expone estos números, se le debería caer la cara de haber sostenido permanentemente que esto era una mala política”.

“Preguntarle al ministro qué hizo con su 10%, porque se lo niega a miles de chilenos, pero él lo hizo. Eso se llama ser cara de palo”, agregó.

Luego de este intercambio de diálogos, el ministro Cerda continuó exponiendo en torno a los efectos del cuarto retiro en la economía, sin profundizar en la polémica.