El ministro del Interior Rodrigo Delgado, anunció que en las próximas semanas se retomarán las expulsiones tras la crisis migratoria que se vive en el norte del país, específicamente en Colchane.

“Hemos tomado nota de las recomendaciones, hemos realizado nuestro proceso, somos respetuosos de los fallos, pero en ese contexto en las próximas semanas vamos a retomar las expulsiones”, recalcó la autoridad.

Junto a esto, Delgado espera que todos los organismos del Estado que participen de este proceso estén a la altura cuando se anuncien las expulsiones, y que lo harán tomando las recomendaciones de la Corte Suprema.

“Las expulsiones van a seguir y las vamos a tomar prontamente. Las estadísticas lo dicen, mientras tuvimos la oportunidad de expulsar el ingreso clandestino por Colchane bajó”, señaló el ministro.

“Efecto llamado”

El ministro Delgado también dijo que hay que hacerse cargo del “efecto llamado”, ya que Chile hoy en día es un atractivo migratorio para muchas personas.

“Chile hoy día es un atractivo migratorio para muchos, la situación sanitaria, las vacunas, la situación económica, la necesidad de emplear a personas que no se están empleando en distintos rubros, todo eso hace un efecto llamado a Chile”, expuso.

Ante esto, el ministro se cuestionó porqué la gente quiere venir a Chile más que a otros países.

“El hecho de que la frontera haya estado cerrada, al menos para turistas o personas no residentes, no es un argumento para decir bueno esta bien que entren por la frontera de manera clandestina como he escuchado”, finalizó Delgado.