Tras conocer la sentencia de su absolución por el delito de violación de secreto, el suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, tildó la causa de “escandalosa” y advirtió que si el Ministerio Público interpone un recurso de nulidad, sería totalmente arbitraria.

Los hechos descritos no encuadran con el tipo penal de revelación de secreto, que no hubo afectación al bien jurídico que es la función pública y que la acusación es insuficiente para dar origen a una responsabilidad de naturaleza penal. Esos fueron los argumentos del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua para absolver al suspendido fiscal regional, Emiliano Arias.

En abril de 2019, el fiscal Sergio Moya denunció a su entonces superior, Emiliano Arias, por eventuales irregularidades y faltas a la probidad. Lo acusó de actuar a favor del Gobierno y de favorecer a cercanos.

En septiembre de ese año, el fiscal regional de Magallanes formalizó a Arias por el delito de violación de secreto.

Según el persecutor, el suspendido fiscal pidió a su secretaria la ficha del Sistema de Apoyo a la Operación (SAO) de su sobrino y otra persona, en una causa de tráfico de drogas, información que sólo puede ser conseguida a través del uso de clave o mediante el sistema informático del Ministerio Público.

Sin embargo, el viernes pasado, el Tribunal lo absolvió y este miércoles se comunicó la sentencia.

Emiliano Arias, en conversación con La Radio, tildó esta causa de “escandalosa” y dijo que si el Ministerio Público interpone recurso de nulidad sería algo arbitrario.

“Lo dije desde el día uno en que se generó todo este escándalo, que los hechos que yo había realizado no eran constitutivos de delito. Ahora confío en que el Ministerio Público asuma que no hay delito en los hechos y no recurra, para permitirme volver a trabajar luego en lo que es mi función constitucional. Y es lo que ha sido por otra parte, lo que el Ministerio Público ha dicho en ocasiones anteriores, ha escuchado a la Corte Suprema. No actuar de la misma manera a mi respecto sería una arbitrariedad más”, expresó Arias.

El juez del Tribunal de Juicio Oral en Penal de lo Rancagua, David Gómez, leyó la parte resolutiva de la sentencia que tiene más de 170 páginas y sostuvo que no se condena en costas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos y querellantes tienen 10 días hábiles para interponer un recurso de nulidad, que puede ser vista por la Corte de Apelaciones de Rancagua o el máximo tribunal.