Acusando una “campaña del terror” desde el mundo técnico, el senador Manuel José Ossandón, no garantizó su voto en contra al cuarto retiro de los ahorros previsionales.

El parlamentario de Renovación Nacional se declaró en reflexión, y dijo que hay argumentos buenos para votar en contra, como por ejemplo los impactos macroeconómicos y la crisis inflacionaria.

Por otro lado, el senador comentó en su cuenta de Twitter que también hay argumentos a favor como por ejemplo evitar que se desate una explosión social.

Finalmente, Ossandón dijo que si este proyecto avanza espera conocer su contenido, poder analizarlo, reflexionarlo, y recién entonces va a tomar una decisión respecto a su voto.

Yo lo que he dicho es que es muy difícil votar por el cuarto retiro porque claro que puede tener efectos nocivos para la economía, pero también podría significar un descontento social de consecuencias difíciles de preveer.

Por lo mismo no he tomado una decisión definitiva. pic.twitter.com/wQdoQp1kxd

— Manuel José Ossandón (@mjossandon) September 16, 2021