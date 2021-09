El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, pidió incluir la modalidad telemática en el próximo debate televisivo. Esto, tras anunciar que viajará a México para participar de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Según ME-O, asistirá en su condición de coordinador del Grupo de Puebla, foro político que agrupa a representantes políticos de carácter progresista de todo el continente.

Enríquez-Ominami, quien emprenderá su cuarta carrera a La Moneda, afirmó que estará de vuelta para el debate presidencial del próximo miércoles 22 de septiembre, que transmite Chilevisión y CNN Chile.

Sin embargo, no podrá asistir de manera presencial, ya que debe realizar una cuarentena preventiva por normas del Ministerio de Salud.

“Como director de televisión, sé que los formatos de televisión se pueden adaptar. Estamos en pandemia y les pido que consideren que en esta alternativa progresista queremos estar en todos los debates”, señaló.

En ese sentido, agregó que en estos tiempos de emergencia sanitaria hay que tener flexibilidad. “Sin ánimo de polemizar, hemos sabido de liderazgos públicos que no cumplen las normas (…), y yo en eso me he mantenido bien estricto”, aseveró.

Finalmente, el líder del PRO aseguró que en esta campaña se ha encontrado con adversarios muy legítimos y que tienen ganas de debatir con ellos.

Esto, luego de repasar a Sichel, Boric y Provoste cuando el Tricel ratificó su candidatura. Por ejemplo, sobre el candidato de Chile Podemos Más, dijo que “es menos de lo que ofreció Piñera”.