El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió este miércoles al denominado caso Pacogate, donde hay más de 30 imputados por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos por más de $28 mil millones.

En ese contexto, el CDE se querelló contra tres exgenerales de la institución -Eduardo Gordon, Gustavo González y Bruno Villalobos- y la exministra Javiera Blanco por malversación de fondos reservados.

“Opinar respecto a una investigación que está en pleno desarrollo, en vías de una formalización, no me corresponde hacerlo”, señaló. Sin embargo, aseguró que se han tomado resguardos frente a estos hechos para que no vuelvan a ocurrir.

En ese sentido, sostuvo que “se modificó la ley (…) y eso ha obligado a que tenemos que hacer rendiciones que son mucho más explicativas, tanto a la autoridad administrativa como a la Cámara de Diputados y a la Contraloría respecto a estos gastos”.

“Todas las instituciones que son encargadas de manejar fondos reservados, desde el minuto en que se modificó la ley, tienen que dar cumplimiento a ella. Hemos sido tremendamente respetuoso en aquello, en ir a rendir cuentas cuando ha correspondido respecto a estos temas”, agregó Yáñez.

Asimismo, indicó que se deben perfeccionar los mecanismos de control y hacerlos más eficientes, con el fin de evitar este tipo de situaciones.

Por otra parte, el timonel de Carabineros aseveró que no es justo “dañar la imagen de instituciones que están permanentemente trabajando con la comunidad” por un hecho puntual.

“Son temas delicados que deben judicializarse, que deben aplicarse las medidas que corresponda, pero no por ello van a hacer responsables a toda una institución”, cerró.