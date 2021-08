Este viernes, una joven de 21 años murió tras ser atacada por un tigre al interior de una jaula en el Parque Safari de Rancagua, en la región de O’Higgins.

Se trató de una trabajadora del recinto, identificada como Catalina Fernanda Torres Ibarra, quien fue rescatada por el mismo personal de seguridad. Sin embargo, perdió la vida en medio de los intentos de reanimación producto de sus heridas.

Al respecto, el gerente del Parque Safari, Antonio Rojas, señaló que “el parque se abre a las 10:00 horas. Minutos antes, hay grupos del área de manejo animal, que son técnicos veterinarias y veterinarios, y un grupo de mantenimiento, que hacen acciones rutinarias para tener las condiciones adecuadas para cuando ingresa el público”.

“Habían grupos en ese instante que estaban haciendo limpieza de rutina a los portones del recinto del safari de los felinos. Ese es un protón que tiene un riel y una corredera, es un portón electrónico. A estas personas de mantenimiento, que era un grupos de 3 o 4 personas, se les pidió que barrieran la gravilla que había sobre el riel para no dificultar el desplazamiento del portón”, agregó.

Sobre la ubicación de los animales, Rojas detalló que “había una pareja de muchachos que estaba limpiando y obviamente el protón estaba abierto, pero todos los animales estaban en sus recintos, en sus habitaciones, encerrados con llave. (…) En el instante en que uno de los chicos va a buscar un contenedor para echar la gravilla suelta, ve que ya no están los chicos, se demoró como tres minutos”.

“Luego, ve que uno de ellos desde el interior viene avanzando hacia la puerta y le pregunta qué hace adentro, cuando expresamente el día anterior se habían dado indicaciones que se iba a hacer mantenimiento sólo al portón de leones, ni siquiera al interior”, dijo.

Sobre este punto, el gerente del recinto añade que “el muchacho le dice que un tigre atacó a su compañera. Es decir, ellos se aproximaron donde termina el safari de leones y hay otro portón que da lugar al safari de tigres, y por alguna razón abrieron el recinto que estaba con candado. No sé por qué ni para qué lo abrieron, no creo que con ánimo de curiosidad porque no son trabajadores nuevos”.

“Existen protocolos para cada una de las acciones que se hacen con animales de todo tipo, existe capacitación e inducción permanente. Ellos no son nuevos y yo no tengo mucha claridad de la circunstancia”,

Finalmente, sobre los protocolos de emergencia que se activaron al momento del ataque, Rojas explicó que “en ese instante ingresó un camión de emergencia con un par de trabajadores, en donde logran ahuyentan al tigre y éste ingresó a su habitación. Ahí logran rescatar a la chica y sacarla”.