En el marco del debate presidencial previo a la consulta ciudadana del pacto Unidad Constituyente, que funcionara como primaria no legal, la precandidata Paula Narváez respondió a la pregunta de la periodista Alejandra Matus, sobre los beneficios que reciben por parte del estado los agentes represores que participaron en violaciones a los Derechos Humanos.

En este contexto, Narváez, al igual que sus compañeros de pacto, aseguró que estas personas no deben recibir beneficios, y que como país tenemos una deuda gigante con todas las personas que incluso han muerto sin saber qué pasó con sus familiares detenidos desaparecidos.

“Hay tanta falta de verdad, tanta falta de justicia (…) muchos de ellos (los autores de delitos contra los DDHH) no han colaborado ni con la verdad ni con la justicia, no es posible que tengan entonces ningún tipo de reconocimiento por parte del estado que se traduzca en derechos para ellos, si no han colaborado en absolutamente nada para tener verdad en nuestro país”, aseguró.