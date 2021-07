La jueza de Garantía de la comuna de Collipulli, Sandra Nahuelcura, aplicó la medida cautelar de prisión preventiva a Jorge Huenchullán, werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui de Ercilla.

El comunero mapuche es investigado por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones. Esto, tras un allanamiento que se concretó el 7 de enero de este año en su domicilio.

Nahuelcura fijó un plazo de 24 horas para que el imputado se presente en la cárcel de Angol, en la región de La Araucanía. Además, autorizó 45 días de plazo para el cierre de la investigación.

La audiencia demoró casi 5 horas y se realizó vía remota a través de la plataforma Zoom. Jorge Huenchullán estuvo conectado desde su cada en Temucuicui, donde se recupera de un contagio con covid-19 que lo mantuvo internado en el Hospital de Victoria.

Un equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) del Ministerio Público expuso los antecedentes de la investigación ante el Juzgado de Garantía de Collipulli.

Cabe recordar que este lunes, el werkén fue detenido mientras era dado de alta del recinto asistencial de Victoria, donde permaneció durante semanas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso se amparo y Huenchullán recuperó su libertad durante esa misma jornada.

“la Fiscalía y el Ministerio del Interior, en lo que ha sido una constante de persecución en contra de mi representado, intentaron detenerlo mientras lo daban de alta de covid-19 después de dos semanas, ni siquiera siguiendo los criterios de las políticas de salud del propio Gobierno”, señaló sobre este hecho su abogada, Karina Riquelme.

Minutos antes de la audiencia, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, recordó el megaoperativo que se desarrolló en el domicilio del comunero en enero pasado, que involucró a más de 800 detectives.

En entrevista con Radio Bío Bío, la abogada de Huenchullán aseguró que “no existen pruebas que hayan 500 plantas de marihuana, lo que hay es una supuesta incautación o un supuesto invernadero con plantas de marihuana, pero 500 plantas no”.

Finalmente, sobre una presunta infracción a la Ley de Control de Armas, aseveró que “el día en que lo detienen en el hospital, el fiscal me dice que lo van a formalizar por un arma. Yo le digo ‘¿cuál arma?, si en todos los antecedentes que usted me entregó a tiempo no hay ningún arma’”.