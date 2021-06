Tenso fue el balance a través del cual el Ministerio de Salud entregó este sábado las novedades en el avance de la pandemia de covid-19 en el país, principalmente por las críticas surgidas desde autoridades y la prensa por el surgimiento del primer caso de la peligrosa variante Delta, donde se acusan incumplimientos en los protocolos sanitarios.

Recordemos que existieron múltiples versiones iniciales sobre cómo una mujer que arribó desde Estados Unidos terminó su cuarentena en una residencia sanitaria para continuarla en su domicilio, en la comuna de San Javier, hasta donde llegó para concurrir al funeral de su padre, y que incluso se interpuso una querella criminal contra las autoridades de salud, frente a posibles irregularidades que posibilitaran la llegada de la variante Delta al país.

En ese sentido, la jefa de epidemiología del Minsal, Alejandra Pizarro, realizó una cronología completa del trayecto de la mujer, señalando que es potestad de las autoridades sanitarias regionales, en este caso del Maule, si una persona puede seguir su cuarentena en su domicilio en base a razones de salud o humanitarias.

“Según el protocolo vigente, la autoridad sanitaria regional puede determinar el lugar de cuarentena de una persona, como realizarla en su domicilio sin salir ni recibir visitas. En este caso se está recabando informacion con la Seremi de Salud del Maule y, si se verifica incumplimiento de los protocolos, se activarán sumarios administrativos correspondientes”, sentenció Pizarro.

Dra. Alejandra Pizarro, Jefa Epidemiología Minsal "Se realizó todo el procedimiento y visita domiciliaria a la paciente y en cuanto se detectó el caso positivo, se secuenció en el @ispch. El día 23 de junio se informó presencia de variante Delta y se procedió con protocolo".

“Había una razón de caridad con la familia”

En este sentido, la subsecretaria Paula Daza recalcó que “debido a la delicada situacion familiar y emocional que esta persona estaba atravesando, se tomó la decisión de autorizar el traslado a su domicilio, pero previo a la autorización se determinó que se tomara un nuevo PCR, el cual resultó negativo, y que se movilizara en un vehículo particular”, tras lo cual quedaba con prohibición de salir de su hogar o de recibir visitas.

Cuestionado por la prensa sobre si era correcto que se le permitiera a una persona llegada desde un país con variante Delta que se trasladara hasta otra comuna al interior del país, el ministro Enrique Paris reaccionó con molestia, señalando que si la persona no cumplió son su obligación -ya que no estaba autorizada a asistir al funeral- también era responsabilidad de la persona.

“Y sobre las razones, aquellos que practican el humanismo cristiano sabrán que había una razón de caridad con esta familia”, ante la pérdida de su padre, esgrimió el secretario de Estado.

La alusión fue directa hacia las críticas del alcalde de San Javier, el demócratacristiano Jorge Silva, quien ha acusado que la mujer contagiada sí habría asistido al funeral de su padre.

“Cuando una autoridad comunal dice que (la mujer) no estuvo en un hotel, que no se hizo PCR, y nos piden pruebas, nosotros no podemos mostrar los exámenes por la privacidad del paciente. En el pasado autoridades lo han hecho y nosotros no compartimos esa conducta”, defendió Paris.

Pese a ello, todas las autoridades recalcaron que aún se está recabando antecedentes con la Seremi de Salud del Maule para saber si hubo un incumplimiento de su parte, en cuyo caso deberán realizarse los sumarios y administrarse las sanciones correspondientes.