La noche del martes se desarrolló el debate entre los precandidatos presidenciales del pacto Apruebo Dignidad: Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS).

En la instancia desarrollada por CNN y CHV, ambos candidatos dieron a conocer sus propuestas y las materias que los diferencian a pocas semanas de las primarias legales.

El debate estuvo marcado por preguntas respecto a los retiros de las AFP, la violencia en La Araucanía, las violaciones a los derechos humanos, el manejo del covid-19 y educación.

El magallánico Gabriel Boric debió responder cómo podría gobernador si su partido no lo apoyó en la firma del Acuerdo por la Paz en el marco del estallido social.

El candidato indicó que él forma parte de un proyecto colectivo y que pese a las diferencias es el candidato único de todo el Frente Amplio y que han ido aprendiendo de las discrepancias.

Respecto a la decisión del Partido Comunista de no sumarse al acuerdo, el diputado indicó que “nadie se puede apropiar del proceso constituyente, que es producto de la movilización de un pueblo (…) el acuerdo del 15 de noviembre fue importante y lamento que Daniel se haya referido en esos términos tan deleznables en ese momento tan tenso”, aludiendo a las críticas que el alcalde de Recoleta realizó al proceso, al acusar que se hizo de espalda a la ciudadanía.

Por su parte, Jadue respondió que “nosotros ese día queríamos firmar un acuerdo, pero queríamos firmar un acuerdo que contuviera todas las correcciones, pero que también reconociera el minuto dramático que Chile estaba viviendo y en ese acuerdo no había ni siquiera una alusión a las violaciones de los derechos humanos, verdad, justicia reparación y memoria que es lo que nosotros estamos proponiendo”.

Sistema de pensiones

Ante los proyectos de parlamentarios que proponen retirar el 100% de los fondos de pensiones, Boric afirmó que las iniciativas generarían un daño irreversible a las pensiones futuras. Profundizó argumentando que “es un mal proyecto, un proyecto más bien para tratar de exprimir al máximo la popularidad que se ha logrado por parte de algunos”.

Si bien indicó que en fue una solución ante “la ineficiencia e incomprensión del Gobierno de la magnitud de la crisis”, le cerró la puerta a un cuarto retiro. “Mientras exista un Ingreso Familiar de Emergencia, no voy a apoyar más retiros de fondos y menos un retiro del 100%”, aseguró.

Es preciso indicar que en los programas de ambos precandidatos se establece el fin de las AFPs.

Jadue defendió su propuesta de asegurar una pensión del 75% del sueldo mínimo, con un aumento del sueldo y menos horas de trabajo. Según detalló la propuesta es realista porque el Estado contribuirá en 3,2% del PIB para sostenerlo en un comienzo.

“Solo combatir la evasión y la elusión nos puede permitir recaudar al menos 4 o 5% adicional. La evasión y elusión está calculada en un 7 u 8% y el Estado no tiene herramientas y capacidad fiscalizadora ni capacidad en las aduanas para ver, por ejemplo, la elusión minera”.

Educación

Juan Gabriel Fuenzalida, director general y sostenedor Corporación Educacional Miguel de Cervantes de El Bosque, le preguntó a Jadue y Boric sobre libertad de educación.

Jadue afirmó que es “absolutamente partidario de la administración privada en educación”, aclarando que lo que les interesa y que está en su programa es “fortalecer la educación pública”.

“La educación privada con proyectos específicos no debería usar fondos públicos”, reforzó.

Su contrincante, por tanto, afirmó que “creemos en la libertad de los proyectos educativos”. Eso sí, aclaró que están por terminar con el copago, el lucro y la selección.

Violencia en La Araucanía

Alejo Apraiz, de la Asociación de Víctimas de la Violencia en La Araucanía, los emplazó respecto a la reparación de las víctimas de violencia rural.

Jadue respondió que “eso puede ser estudiado, no está en nuestro programa, ojalá se pueda incorporar como una observación. Pero yo creo que la violencia en La Araucanía tiene que ver con temas que son más complejos, no sólo con la reparación, porque habría que pensar también en ver si por fin avanzamos en reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que fueron víctimas de una violencia desde el Estado que les significó perder sus tierras”.

Además, se preguntó por qué en más de 20 años no se ha resulto el robo de madera o de tráfico.

Boric, por su parte, precisó que “la violencia en La Araucanía no lleva 20 años; la violencia en La Araucanía lleva 500 años”. Además, aseguró que han existido presos políticos en el conflicto chileno-mapuche, como la machi Francisca Linconao.

Venezuela

El alcalde de Recoleta al ser emplazado por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, dijo que “he condenado todas las violaciones a los derechos humanos no sólo en Venezuela, cuando se dan, sino en todo Chile. Me llama la atención que ayer no haya habido ninguna pregunta para los tres exministros que estaban aquí, de este gobierno que viola los derechos humanos”.

“Espero que los venezolanos y las venezolanas sean capaces de resolver sus diferencias sin ninguna injerencia internacional”, agregó.

Cuestionamiento al que también se sumó el diputado: “Es insólito que a cuatro exministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia, de manera brutal, no se le haya hecho ninguna con respecto a eso, pero sepan a quienes sean responsables vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que señor Piñera, está avisado”.

De igual forma, indicó que “no tengo ninguna duda en condenar de manera categórica las violaciones a los DD.HH. que se realicen en cualquier parte del mundo, sin importar el color del gobierno”.