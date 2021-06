Este martes, la comisión de Constitución del Senado retomó la discusión en particular del matrimonio igualitario, ya que hay un total de 13 indicaciones que se presentaron al proyecto.

En este contexto, la mesa de trabajo rechazó una indicación propuesta por el senador Iván Moreira (UDI), que pretende evitar la modificación a la normativa vigente y que el matrimonio siga siendo entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya que su naturaleza es los fines de reproducirse y acompañarse. No buscamos discriminar, sino simplemente respetar la naturaleza propia de este contrato. No es discriminación cuando lo que se pretende es igualar situaciones que no son iguales”, señaló el parlamentario a través de un video.

La indicación fue rechazada con con los votos de Pedro Araya (presidente de la instancia), Francisco Huenchumilla y Alfonso de Urresti, mientras que Rodrigo Galilea y Luz Eliana Ebensperger se pronunciaron a favor.

“Esperamos poder avanzar más rápido en las indicaciones que nos quedan, ya que muchas de ellas son indicaciones presentadas por senadores de la UDI que buscan impedir el matrimonio igualitario”, sostuvo el senador Araya.

“La discusión del día de hoy ya zanjó este punto y, como consecuencia de lo anterior, debiéramos también rechazar las indicaciones que quedan”, agregó.

Críticas del Movilh

Después de votar esta indicación, la sesión quedó postergada para este miércoles debido al largo tiempo de exposición otorgado a las abogadas opositoras al proyecto, María Sara Rodríguez y Carolina Salinas.

Esta situación levantó las críticas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), institución que acusa una lenta tramitación y un ambiente de discriminación de parte de los opositores del proyecto.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, lamentó “el paso de tortuga que está teniendo esta tramitación con predominancia de tiempo dado a los expositores al matrimonio igualitario. A quienes impulsamos esta ley nos dieron unos 10 minutos de exposición, a quienes la rechazan ya suman unas tres horas entre la jornada pasada y la de hoy. A esta desigualdad, se suman las humillaciones homo/transfóbicas”

“Mientras Rodríguez llegó al extremo de señalar que las personas trans no tienen una identidad “real” de hombre y mujer, y que el matrimonio es sólo para personas reales, Salinas en todo momento asoció a la diversidad sexual y de género con ideologías contrarias a la naturaleza. Lamentamos que los congresistas no implementen medidas para garantizar que este debate se realice con respeto y sin discurso de odio”, cerró.