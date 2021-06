Su firme oposición al matrimonio homosexual anunció el senador Iván Moreira, asegurando que los cambios que busca hacer el parlamento con apoyo del gobierno respecto del tema en Chile, va en contra de la naturaleza del contrato matrimonial y que rompe la palabra empeñada del presidente Piñera.

“Presento una invitación para evitar el cambio que un grupo de parlamentarios con apoyo del presidente Piñera, quieren hacer al artículo 102 sobre el matrimonio en Chile”, anunció Moreira.

“El matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya que su naturaleza es los fines de reproducirse y acompañarse. No buscamos discriminar, sino simplemente respetar la naturaleza propia de este contrato. No es discriminación cuando lo que se pretende es igualar situaciones que no son iguales”, fundamentó el parlamentario mediante un video.

Moreira reconoció que su oposición al matrimonio igualitario se basa en un fundamento religioso pero también en uno legal, sin buscar discriminar ni estigmatizar. También recriminó al presidente Sebastián Piñera, acusándolo de no respetar su compromiso con las comunidades evangélicas.

“Lamentablemente nuestro presidente no cumplió su palabra empeñada cuando nos reunimos junto a representantes de comunidades evangélicas y cristianas. Dijo que había cambiado de opinión, pero su opinión actual no respeta a la familia”, aseveró.

“Por eso, en convicciones jurídicas y morales, nos sentimos cada vez más alejados del Gobierno”, lamentó el congresista por la Región de Los Lagos.