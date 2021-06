El precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, se refirió este domingo a la polémica entre su partido y el presidente Sebastián Piñera, luego que el mandatario le diera suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario.

En entrevista con CNN Chile, Lavín afirmó que si fuera parlamentario “votaría en contra del proyecto”, y que si fuese presidente tampoco le habría dado suma urgencia, pero agregó que está a favor de que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

“Sí apoyaría que las parejas hombre hombre, mujer mujer, tuvieran la misma protección legal que el matrimonio y eso se daría a través del Acuerdo de Unión Civil con derecho adopción“, añadió Lavín.

El alcalde de Las Condes indicó que le ha tocado ver casos de parejas del mismo sexo criando niños, por lo que considera que no deberían tener problemas legales para adoptar.

“Me ha tocado conocer el caso de una pareja en Las Condes de dos hombres que crían una niñita, de unos 10 años y que la vi feliz, y tienen el problema de que legalmente no es su hija porque no la pueden adoptar y cada cierto tiempo, la familia de origen los chantajea (…) Me han llevado a ver en la realidad que niños o niñas a que estén en el Sename o que los críe una pareja gay, esa es una mucho mejor opción“, aseguró.

Por último, aseguró que Piñera le comentó la decisión de dar urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, y que a su juicio era algo que el mandatario venía pensando desde hace bastante tiempo.

“Me explicó sus razones, y me llevé la impresión de que el presidente piensa esto y lo venía madurando desde hace tiempo. Él sabía que es un tema complejo porque dentro de Chile Vamos hay posiciones distintas, unas más conservadoras entre otras”, comentó.