El candidato presidencial independiente a las primarias de Chile Vamos, Sebastián Sichel, criticó a su contrincante de la UDI, Joaquín Lavín, indicando que ha tenido una postura dubitativa ante el matrimonio igualitario.

Sichel comentó que Lavín “cambia de opinión” constaantemente respecto a difrentes temas, incluyendo el matrimonio igualitario, afirmando que si está en contra no debió poner la bandera del orgullo gay en la Municipalidad de Las Condes.

“Con Joaquín Lavín mi diferencia es más profunda, porque en esto Joaquín cambia de posición (…) Si tú estabas en contra no pongas la bandera del orgullo gay en la municipalidad, también hay que ser súper justo en lo que uno cree o no cree”, dijo en entrevista con radio Duna.

Asimismo, el expresidente de Banco Estado criticó las voces de la UDI que señalaban que el anuncio del presidente Sebastián Piñera, podría beneficiarlo en las primarias de Chile Vamos y que era el candidato del Gobierno.

“Me impacta el grado de inmadurez de la política (…) Me sorprendió tanto poder en mí, hace dos meses que yo no hablo con el presidente y estoy en Copiapó. Me enteré en el avión del anuncio”, comentó.