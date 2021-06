La Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) continúa su proceso de postulación, el que comenzó en marzo y finaliza el 13 de julio.

El instituto, acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) desde 2008, es una alternativa para muchos jóvenes para continuar sus estudios superiores.

El proceso de formación de los Cadetes de Aviación se extiende por 4 años. Durante los 3 primeros, tienen un plan común y en el cuarto optan por su especialidad: Rama Aire (pilotos), Ingeniería Aeronáutica, Defensa Antiaérea, Telecomunicaciones e Informática, e Ingeniería en Administración.

Se imparten los conocimientos necesarios en materias académico-científicas tradicionales, lo que entrega una sólida base teórica y práctica al cadete, permitiéndole situarse con reales posibilidades de éxito al realizar estudios posteriores, especialmente es un escenario de creciente nivel de complejidad.

“Somos una opción real y concreta de estudios superiores, y hemos demostrado que somos capaces de entregar un proceso de formación en un cien por ciento, independiente de la situación que esté viviendo el país. Al ser un plantel acreditado, hemos sido capaces de mantener la calidad de nuestros procesos desde hace muchos años”, cuenta el director de la Escuela de Aviación, coronel de aviación (A) Andrés Leiva.

Esto luego que el plantel llevara a cabo su proceso de postulación de manera telemática en 2020 por la contingencia sanitaria que está viviendo el país a causa de la pandemia. De la misma manera, las clases de los cadetes se empezaron a desarrollar de forma online, lo que permitió concluir en un cien por ciento el plan de estudios, continuando así hasta la actualidad.

A sus 22 años, la subalférez (I) María Paz Sandoval está cursando su cuarto año en el plantel formador de los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile y está realizando la especialidad que la acompañará durante toda su carrera militar, Ingeniería Aeronáutica.

“En la Escuela de Aviación encontré un estilo de vida diferente, todo lo que siempre anhelé para mi formación al salir del colegio. Es un instituto rico en valores éticos y morales, con una formación académica que hace hincapié en todas las áreas que a mí me interesan y también con un enfoque disciplinar y físico-militar que lo han hecho el lugar indicado para mí”, resalta la subalférez Sandoval.

Agrega que “pertenezco a una institución en la que convives con tu sueño las 24 horas del día, lo que no sólo es algo que se disfruta, porque también requiere de esfuerzo y dedicación; sino que es lo que, a la vez, te forma como un profesional de tu pasión”.

Postulaciones abiertas

El subalférez (A) Ignacio Parada también cursa su cuarto año en el plantel y se forma como oficial piloto de guerra. Además, es el subalférez mayor de la escuela, lo que implica velar por el correcto funcionamiento y el bienestar de la totalidad del cuerpo de cadetes.

“Cuando era pequeño me encantaba mirar al cielo y ver los aviones que volaban sobre mi casa. Junto a esto, mientras crecía, mi papá que fue piloto de combate de la institución, me contaba historias de sus vuelos y de su trayectoria en la escuela, lo que finalmente me impulsó a postular y seguir la carrera de oficial de la Fuerza Aérea de Chile. Hoy estoy en un puesto único al ser subalférez mayor, cargo al que no todos llegan y en el que uno tiene la oportunidad de generar grandes cambios”, relata el subalférez Parada.

Por su parte, Bruno Bertolotto ingresó recientemente a la Escuela de Aviación y está cursando su primer año como cadete de aviación. Sobre su experiencia en la institución señala que “para mí ser parte de la Fuerza Aérea es más que servir a la patria, ya que uno forma parte de una familia y de una institución que llevamos en el corazón”.

Agrega que “dentro de la escuela uno vive experiencias únicas e inolvidables que forman parte del extraordinario proceso de formación que nos entrega, logrando que nuestra pasión siga viva hasta convertirla en nuestra profesión”.

Como el cadete Bertolotto, jóvenes de distintos lugares del país pueden postular al plantel, ya que se encuentra vigente su proceso de postulación hasta el próximo 13 de julio, el que se llevará a cabo de manera online.

Para postular, deben ingresar al sitio web www.escueladeaviacion.cl, donde se encuentran publicados todos los requisitos y bases de ingreso.

“Nosotros hacemos que la pasión de los jóvenes, eso que ellos quieren desde pequeños, se convierta en una profesión, formándolos integralmente para seguir con el compromiso que mantiene la Fuerza Aérea de ayudar a la comunidad a lo largo de todo Chile, lo que, al mismo tiempo, les genera un gran orgullo, al ver que su trabajo aporta al país”, finaliza el coronel Leiva.