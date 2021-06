Una ardua polémica se registró este martes en la sesión matutina de la Cámara de Diputados, luego que algunos parlamentarios reclamaran por la notoria ausencia de sus colegas en un inicio, contándose apenas 42 de los 155.

La discusión se generó en medio del debate por el proyecto de ley presentado por el Gobierno que establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por el covid-19.

De acuerdo al reglamento que se aplica en el Congreso, el aforo máximo permitido en la Sala es de 50 diputados, mientras que los cien restantes, o están en comisiones -que difícilmente superan la veintena de parlamentarios- o conectados telemáticamente.

Destacar que el quorum necesario son 52 parlamentarios presentes, sumando los que estén en el hemiciclo, con los que puedan estar conectados telemáticamente.

Precisamente a esto aludió quien presidía en la Sala, el DC Iván Flores, justamente por la ausencia del presidente de la Cámara, el RN Diego Paulsen. Este último se encontraba preparando la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, y de Francisco Undurraga, el otro vicepresidente.

“Hay un reglamento covid que impide la suspensión de las sesiones de la Sala por falta de quorum presencial, no vamos a suspender la Sala porque nos encontramos en este momento con 47 parlamentarios”, aseveró.

“Estamos tocando los timbres para completar el aforo presencial de 50 y nos vamos a quedar con eso”, agregó Flores.

No obstante, esos 50 diputados no siempre están al inicio de las sesiones retrasando su inicio, por lo que los parlamentarios que llegan a la hora deben esperar para alcanzar al quórum mínimo y poder iniciar, simplemente el resto de los diputados no se conectan o no llegan a la Sala. Aunque, todos llegan a votar al final de la sesión, con lo cual “demuestran” que estuvieron presentes.

En contacto con BioBioChile, Flores reconoció que “efectivamente no teníamos quorum, habíamos 42 parlamentarios en la Sala y telemáticamente, por lo tanto llamé la atención de quienes pudiesen estar en el edificio”.

“Había una sola comisión autorizada para funcionar, la de Hacienda, y el resto, sino estaba en el edificio, tenía que estar conectados telemáticamente”, agregó.

El problema surge porque al revisar en la página web de la Cámara, efectivamente aparecen los diputados que están participando. Sin embargo, según fuentes de BioBioChile, al inicio de la sesión algunos marcan su asistencia, pero en rigor no están presentes durante el debate.

“Como en todo orden de cosas, de todo hay en la viña del Señor”, responde el diputado Iván Flores ante la consulta de este medio.

“Doy fe que muchos de los inasistentes es porque están en comisiones, (pero) habrá alguno que efectivamente entra y sale por distintas razones, y en ese escenario cada uno es responsable de cómo cumple su tarea”, sentenció.

El “enojo parlamentario”

“El jueves pasado tuvimos varias horas sesionando con 44 y 47 diputados en promedio y esto hoy día estamos mirando aquí, hay 16 diputados en remoto. Yo entiendo que estamos en comisiones, pero quiero hacer un llamado presidente, nos llenamos la boca hablando sobre los abusos, pero partamos por casa”, reclamó la diputada Érika Olivera en la sesión.

“Estamos tocando los timbres y se están haciendo los llamados a los diputados y diputadas”, insistió Flores en la sesión.

Más tarde, en conversación con BBCL, el diputado por Los Ríos insistió en que “nuestra principal responsabilidad está en hacer nuestro trabajo en la Sala o telemáticamente, tenemos que estar en el debate, nos guste o no, nos dé lata o no, tengamos que intervenir o escuchar, tenemos que estar en la Sala, no hay excusas”.

Uno de los cuestionamientos que surgen a raíz de la ausencia de los parlamentarios, es que finalmente queda en entredicho lo pertinente de invitar a autoridades o figuras públicas, o tener largas sesiones, donde en la práctica hay poco debate y todo se resume en apretar el botón para aprobar, rechazar o abstenerse en los proyectos.

En ese sentido, el diputado Marco Ilabaca criticó la “relajación” en el aforo en el hemiciclo, que también se ve reflejado en quienes están de forma remota.

“Mi pregunta es qué sucede con esos diputados que están remotos que se les da la facilidad y no están presentes. Deberían haber 100 conectadas y hoy día eso no ocurre”, reclamó.

“No estoy disponible para seguir entregando más privilegios a aquellos diputados que no asisten a legislar, pasan mucho en matinales y además no se conectan”, fustigó.

Finalmente, mientras se debatía, se llenó el quorum necesario para sesionar.

“Parlamentarios de matinal”

Según el reglamento, la presencia en los matinales no debe exceder los 10 minutos, para no distraerse de su labor parlamentaria en las sesiones, instancias que incluso han terminado en sanciones por incumplir el instructivo que regula la participación de los honorables en medios de comunicación.

La semana pasada, sin ir más lejos, se acordó sancionar con un llamado al orden y una multa equivalente al 2% de su dieta parlamentaria mensual, a los diputados Andrés Celis, Fidel Espinoza, Gonzalo Winter y Camila Flores, por este concepto.

Además, a la diputada Alejandra Sepúlveda se le aplicó una medida de amonestación y una multa un poco superior, del 3% de descuento de su dieta, por ser reincidente en esta falta.