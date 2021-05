La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, acusó “bullying” por parte del Partido Socialista y el PDD, quienes la habrían vetado para una eventual primaria, en una polémica que terminó con la DC sin candidata presidencial.

A través de un audio de Whatsapp enviado a militantes de la DC, la senadora por el Maule realizó duras acusaciones en contra del timonel socialista, Álvaro Elizalde, y su par del PPD, Heraldo Muñoz.

“La verdad quiero hacerles un mini reporte, porque es insólito lo que está pasando. Yo puse mi nombre, mi candidatura en realidad, a disposición de la junta porque me parecía impresentable el chantaje, el veto”, indica.

“El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que ni siquiera ha sido capaz de habar conmigo, y lo he llamado y le he dejado mensajes en el Whatsapp, llama a la presidenta del partido, Carmen Frei. Heraldo Muñoz, llama a la presidenta del partido, y le dicen que ellos no van a una primaria con la DC si yo soy la candidata. Veto, así se llama eso, bullying”, agrega.

“Luego, ni siquiera conversan con la DC, después que yo bajé o puse a disposición mi candidatura al partido para que se decidiera lo mejor para la centroizquierda, van e inscriben, o hacen el intento a esta altura ya, no se entiende, de inscribir candidatura con el PC y el Frente Amplio, y resulta que ahora el PC les dice que no van a inscribir candidaturas si llevan al PPD y a los liberales; Heraldo Muñoz se bajó para hacer esa alianza, y ahora van corriendo a la DC ¿Y que va a hacer la DC?”, agrega.

“Yo camaradas planteé antes de ayer, que debíamos tomarnos un tiempo, que no nos apuráramos, que no era necesario correr por la primaria legal, que el tiempo apremiaba y teníamos que reflexionar”, añade.

“Me criticaron, hoy día lo plantea otra camarada y la aplauden”, sostiene, apuntando a la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste.

“No estaba tan equivocada yo, y lo peor es que estamos perdiendo nuestra dignidad en este camino y que la gente empiece a creer en nosotros, de verdad me da pena”, concluye.

Recordemos que Rincón puso este miércoles su candidatura a “disposición” de su partido, acusando precisamente un “veto” del PDD y el PS, con lo cual la Democracia Cristiana se quedó sin postulante para inscribir en primarias. Esto último, debido a que la otra posible carta, Yasna Provoste, también rechazara ser opción.