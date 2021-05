El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, acudió este sábado a votar en la comuna de Puente Alto, donde se refirió a su decisión de apoyar la candidatura a gobernador regional de Claudio Orrego, en desmedro de la carta de Chile Vamos, Catalina Parot.

Ossandón indicó que recibió un llamado por parte del presidente de RN, el senador Rafael Prohens, pero aseguró que era una decisión que tenía tomada y que a él, sólo su señora le llama la atención.



“A mí no me tiran las orejas, en la casa no más. Rafael Prohens me llamó para expresar su malestar y yo le dije que lo respetaba, pero que su problema, no mío”, aseguró.

En la misma línea, sobre si ofrecería disculpas a Parot o si se arrepentía de anunciar su voto a favor de Orrego, sostuvo que “Yo sólo me arrepiento de mis pecados”.