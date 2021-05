Quedan poco menos de 24 horas para que las personas puedan hacer, por tercera vez, un retiro del 10% de sus fondos previsionales.

Además, por primera vez los pensionados con rentas vitalicias podrán adelantar parte de la reserva técnica consolidada en sus contratos.

El director General de Supervisión de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero, Daniel García, anunció que ya se instruyó a todas las compañías de seguros de vida para que estén operativas ante las solicitudes que puedan recibir.

Asimismo, García aseguró que se reforzarán los canales de comunicación para que los pensionados estén completamente informados del procedimiento.

En tanto, y ante las expectativas frente a un tercer retiro de fondos de pensiones, la gerenta de Educación Previsional de la Asociación de AFP, Isabel Retamal, entregó recomendaciones para evitar fraudes. Así, señaló que el proceso no tiene costo, no solicitarán claves y que no contará con intermediarios, llamando a utilizar las páginas oficiales de las AFP.

Desde este lunes, los pensionados podrán realizar un tercer retiro del 10% de sus fondos de AFP y el primer adelanto de las rentas vitalicias.

Durante las dos primeras semanas el proceso será completamente digital. En el caso de las AFP, el primer pago debe llegar a más tardar el 25 de mayo, mientras las compañías de seguro tienen 30 días hábiles.