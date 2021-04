La Sala del Senado despachó la tarde de este martes a ley el proyecto que posterga las elecciones, cambiando la fecha original del 10 y 11 de abril, fijando los comicios para el 15 y 16 de mayo.

En la sesión de este martes se rechazó el informe de la Comisión Mixta, particularmente los puntos que habían causado mayor controversia durante la semana que se tramitó este proyecto, como el regreso de los alcaldes a sus funciones y el financiamiento de las campañas.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, indicó que el informe de la Comisión Mixta fue rechazado por falta de quórum en la Cámara Alta, asegurando que todos los votos de la oposición estuvieron por aprobar dicho texto.



“Hemos votado a favor de la Comisión Mixta, pero no se ha alcanzado el quórum requerido. Esta es una Ley Orgánica Constitucional, requería a lo menos 26 votos a favor, estuvieron todos los votos de la oposición, pero eso no fue suficiente. Finalmente queda una norma que no tenía quórum, que es prohibir los aportes durante la suspensión de la campaña electora”, indicó Provoste.

Puntos controvertidos

De esta forma, los cuatro puntos controversiales, se resolvieron de la siguiente manera:

-Se rechazó declarar feriados irrenunciables el 15 y 16 de mayo.

-Se rechazó que haya una franja gratuita de 15 minutos para segunda vuelta de gobernadores.



-Se determinó que los alcaldes que van a la reelección pueden volver una vez que se publique la nueva ley y hasta el 15 de abril.

-Sólo se aprobó la norma que prohíbe los aportes hasta la reanudación de la campaña electoral, la cual regresará el 29 de abril.

Respecto al tema de los feriados irrenunciables, un grupo de senadores de oposición, liderados por el senador Alejandro Navarro, presentarán un proyecto paralelo para que el 15 y 16 de mayo tengan la calidad de feriados irrenunciables.

De esta forma, el único trámite pendiente es que el presidente de la República, Sebastián Piñera, determine su promulgación, algo que estaría programado para la tarde de este martes.