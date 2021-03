La tarde de este martes, una familia llegó hasta el Hospital de Talca para retirar el cuerpo de un adulto mayor que murió la noche del lunes. El hombre tenía coronavirus.

Una vez en el recinto asistencial, el clan se enteró que los restos habían sido entregados a otra persona y que el difunto iba camino a Santiago para ser cremado.

Al momento de realizar la denuncia, la familia se enteró que el ataúd estaba llegando a Rancagua.

“A mi padre se lo entregaron a otra persona. Iba rumbo a Santiago a un crematorio y eso no puede ser. El hospital no ha respondido nada. Mi esposo me dice que el director nos va a recibir ahora, curiosamente”, dijo a Radio Bío Bío Elizabeth Tapia, hija del difunto.

“Esto no puede pasar. Exigimos explicaciones”, añadió la mujer en el contacto, tras lo cual comentó que tenía hora para sepultar a su padre a las 15:00 horas de esta jornada.

La familia aseguró que interpondrá acciones legales en contra del recinto asistencial y de todos quienes resulten responsables.