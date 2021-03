El ministro de Justicia, Hernán Larraín, intervino el miércoles en una sesión del Senado, donde se refirió al caso de agresión en contra de un menor en una residencia del Sename en Providencia.

Larraín indicó que se contactó con la directora del Sename, Rosario Martínez, para pedirle que las residencias no llamen a Carabineros, aunque al actual protocolo así lo indica, hasta que se tenga claridad de cuál es la función que deben cumplir los funcionarios policiales.



“Le he pedido que (…) mientras no tengamos claro la forma cómo tiene que actuar Carabineros, no sean convocados a la residencia del Sename que presenten este tipo de dificultades”, aseguró.

El secretario de Estado expuso que independiente de la actuación de Carabineros en los operativos, la sola presencia de los funcionarios puede afectar a los niños.

“Puede que Carabineros actúe de la mejor manera posible, de la manera más razonable y prudente, y, sin embargo, su presencia a veces es lo que genera reacciones impropias, o en un momento de descompensación de niños, indebida, y genera por lo tanto episodios que no terminan bien, como éste, que aparentemente ocurrió en ese proceso”, expuso.

Igualmente, Larraín expuso que están trabajando en una comisión con el Ministerio de Desarrollo Social para regular los protocolos de uso de la fuerza y la participación de las policías en una residencia.

“Esperamos que esas nuevas pautas, sean las que se apliquen para convocar a Carabineros, mientras tanto espero que no se les convoque”, agregó.