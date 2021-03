El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que en caso de que se apruebe un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, tienen la obligación de acudir al Tribunal Constitucional para evitar que sea promulgada.

En entrevista con el canal 24H, Bellolio fue consultado sobre si el Gobierno acudirá al TC en caso de que sea aprobado un tercer retiro de los fondos de pensiones, contestando que “tienen la obligación” de hacerlo.



“Tenemos la obligación de que si hay algo que es inconstitucional, nosotros tenemos que recurrir y eso ya lo zanjó el tribunal hace un tiempo atrás”, respondió el ministro.

El militante de la UDI agregó que los parlamentarios saben que la aprobación de un tercer retiro es inconstitucional y argumentó que si se ejecutase, dejaría a más de 5 millones de personas sin dinero en sus fondos de pensiones.



“El Tribunal Constitucional ya manifestó que hacer esa vía, como lo han planteado algunos parlamentarios es inconstitucional, no hay ninguna duda de aquello y los parlamentarios que lo han aprobado, que han dicho que no lo es, obviamente saben que es inconstitucional”, declaró.

Cabe recordar que hoy miércoles, comenzará en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la discusión de al menos 5 proyectos, que platean un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones que administran las AFP.

Respecto a las críticas de parlamentarios de Chile Vamos sobre los anuncios de ayuda del Gobierno para enfrentar las crisis producto de la pandemia, Bellolio lamentó en una entrevista con Radio Universo “el fuego amigo” y reiteró que no existe letra chica, sino “letra grande y gigante”.



“Obvio que duele más cuando es fuego amigo. Porque lo que uno espera que los parlamentarios de la coalición es que acompañen (…) Aquí hay una letra gigante, no hay letra chica, hay letra gigante, no hay letra chica, que es que el Gobierno va a seguir acompañando a todas las familias vulnerables mientras dure la pandemia”, argumentó.