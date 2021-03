La mañana de este jueves, el diputado de Convergencia Social (CS) por Magallanes y ahora candidato de su partido a La Moneda, Gabriel Boric, lanzó su campaña presidencial desde el cerro La Cruz de Punta Arenas, en compañía de líderes locales y adherentes.

“Estoy muy contento. Tenemos un tremendo sueño, que es construir un país más digno, igualitario, que termine con la discriminación de género, desmilitarizar La Araucanía, donde se vuelvan a respetar los Derechos Humanos como corresponde”, dijo el legislador a Radio Bío Bío.

“Venimos de muchos años de lucha, de pelea. Como decía en el punto de prensa somos una generación joven que ha cometido errores, pero también ha tenido aciertos y hemos aprendido de todo ello”, añadió.

Además, Boric dio el puntapié inicial a su carrera presidencial dando gran énfasis a cómo la unidad en las oposiciones al actual Gobierno debe primar, aunque reconoció que es algo complejo de lograr.

“La unidad es algo difícil. Muchos dicen quererla, pero nadie quiere saber cómo se hace y hay que jugársela para que suceda”, afirmó.

“No puede ser que por diferencias en la oposición continúe un gobierno de continuidad de Piñera. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para poner las ideas adelante”, añadió.

Sumado a lo anterior, demostró su interés porque las cartas del sector se enfrenten en una primaria amplia y que los partidos del centro y la izquierda trabajen “por la unidad, que es lo que la gente espera de la oposición”.

Unidad, con dardos

Pese a que el diputado hizo varias menciones a la unidad, durante su discurso emitió duras críticas en contra de su par humanista, Pamela Jiles.

Tras conocer de su unción, la parlamentaria se mostró crítica y acusó que él ayudó a la continuidad de la administración Piñera. Consultado por la prensa en el lugar esta jornada, Boric la acusó de mentir.

“Lo que dice la diputada Jiles es mentira, pero la certeza que tenemos es que hoy nos vamos a centrar en construir, en darle esperanza al pueblo de Chile que está dispuesto a enfrentar cambios, pero con un horizonte también”, consignó Emol.

“Acá no vamos a entrar en una guerrilla de dimes y diretes entre políticos, sino a proponerle alternativas a Chile: restablecer los DDHH en el país, Carabineros no puede seguir violando los DDHH, a luchar por un Estado que cuide para que las mujeres no se lleven la carga reproductiva que el patriarcado les ha impuesto”, agregó.

Por otro lado, Boric tuvo una actitud diametralmente opuesta a la hora de hablar del alcalde Daniel Jadue (PC) y la exvocera Paula Narváez (PS).

“Le envío un tremendo abrazo a Daniel Jadue, un abrazo a Paula Narváez. Espero poder tener un debate rico en ideas con ellos y que nuestra militancia y la gente que adhiera a nuestras candidaturas pueda encontrarse”, señaló.

A su juicio, no hay que fijarse en las diferencias entre cada candidato opositor, ya que a todos los debe unir lograr que Chile Vamos no retenga el Poder Ejecutivo.

“No puede haber una continuidad de Piñera, de un gobierno de derecha. Le ha hecho muy mal a Chile, en la pandemia, en la represión, en el estallido, no entienden el país en el que están viviendo”, subrayó, según publicó el citado medio.

Descentralización

En conversación con La Radio, Boric confirmó que el lanzar su candidatura en el fin del mundo fue una forma de mostrar su compromiso con la descentralización del país.

“Damos una señal potente. La candidatura parte desde donde comienza Chile, desde el Estrecho de Magallanes. Queremos recorrer todas las regiones porque queremos descentralizar. Santiago no es Chile”, cerró.

Con su proclamación como candidato de CS, el Frente Amplio cuenta con su primera carta presidencial.

Esto ocurre semanas después que la carrera por la primera magistratura se desatara tanto en los partidos de la ex Nueva Mayoría y el oficialismo.

Ayer martes, previo al anuncio, Revolución Democrática (RD) confirmó que reunirá opiniones y comentarios de sus militantes hasta el 23 de marzo para determinar si entregarán su apoyo o no a su candidatura.

“Como siempre lo hemos dicho, será la militancia la que finalmente decidirá si la opción de Gabriel es la que más se ajusta a nuestras convicciones, y si es la persona adecuada para representar a RD y al Frente Amplio en esta importante definición presidencial”, dijo al respecto la diputada y presidenta de RD, Catalina Pérez.