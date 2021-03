Como una medida incomprensible, calificaron personas con discapacidad visual la decisión del Servicio Electoral de no revisar los posibles errores que pudieran tener las plantillas en braille que se enviaron a confeccionar para las elecciones de abril.

Se trata de una plantilla plástica que solo tiene en braille la letra del pacto o subpacto y el número del candidato; además de la ranura para que la persona ciega pueda marcar su preferencia, la que debe ser memorizada previamente para evitar demoras al momento de sufragar.

Es por ello que los posibles errores en su confección que no sean corregidos previamente, podrían generar equivocaciones al momento de sufragar e incluso que la persona se vea impedida de participar del proceso de manera individual y autónoma.

Nicolás, Ester, y Lilian, personas con discapacidad visual dieron a conocer su preocupación por el hecho y la dificultad que les pudiera ocasionar.

A juicio de la presidente de la Organización de Ciegos del sur de Valdivia, María Cristina Martínez, de no realizarse el chequeo de las plantillas braille para verificar que no presenten errores, no cumplirían el objetivo para el que fueron creadas, llamando al organismo a remediar la situación.

Iván Gálvez, discapacitado visual de Angol y de profesión abogado, dijo que esta situación impide que las que pueden leer braille no opten al derecho estipulado en la constitución de que el voto sea unipersonal, autónomo y secreto, no descartando acciones legales de existir personas que se vean impedidas de poder sufragar por sus propios medios.

Recordemos que para las elecciones de constituyentes, de alcaldes, concejales y gobernadores regionales de este 10 y 11 de abril, el Servicio Electoral envió a confeccionar 40 mil 126 plantillas en sistema de lectoescritura braille para los electores con discapacidad visual de todo el país.