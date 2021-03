El Foro Económico Mundial anunció este miércoles su listado de 112 jóvenes líderes mundiales (YGL, según las siglas en inglés), entre las que destaca una sola chilena: la presidente del Colegio Médico, Izkia Siches.

De acuerdo a la publicación del YGL, Siches ha destacado por ser el contrapeso del Gobierno durante la pandemia del covid-19, siendo “la voz de las recomendaciones” y quien conecta con la “población más desfavorecida”.

“Durante la pandemia de covid-19, ha sido asesorada por un reputado grupo de expertos de diferentes disciplinas, siendo la voz de las recomendaciones e intervenciones que conectan con el sentido común y la población más desfavorecida”, destaca la población.

Además, resalta que la profesional aboga por incluir el derecho a la salud en la Constitución que comenzará a redactarse en Chile tras las elecciones de abril



“Siches ha sido el contrapeso de un Gobierno con una de las tasas de mortalidad y contagio más altas. Hoy todavía trabaja en la respuesta a la pandemia y aboga para que el derecho a la salud esté en la nueva constitución de su país, la que será redactada en abril de 2021″, agrega.

Además, la publicación vinculada al Foro Económica Mundial resalta la carrera profesional de Siches, quien se tituló en la Universidad de Chile y luego trabajó en la Unidad de Infectología del Hospital San Juan de Dios en Santiago, antes de asumir la presidencia del Colmed.



Además, valora la labor ejercida por Siches y el Colegio Médico durante el estallido social y los casos de violaciones a los Derechos Humanos, particularmente el uso de proyectiles por parte de Carabineros que causaron lesiones oculares en cientos de personas.

“Ella y el departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile han denunciado el uso de proyectiles antidisturbios por parte de la policía, causando lesiones oculares severas y discapacidad permanente a miles de chilenos durante el estallido social (el INDH los cifra en 460 de distinta gravedad)“, asevera la reseña.

We are excited to announce the new class of 2021 #YGLs! These young leaders exemplify what we need most today: hope, empathy, authenticity, and driving solutions that change the world for the better. Meet the new class: https://t.co/Bpwt2sV44b #ygl21 pic.twitter.com/adjUrkFyrM

— Young Global Leaders (@YGLvoices) March 10, 2021