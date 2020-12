El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este miércoles al escenario que se espera en Chile ante una segunda ola de coronavirus. En la instancia, el personero recomendó no vacacionar este verano en algunas regiones del sur del país debido a la alta circulación de covid-19.

Paris, al ser consultado por un eventual aumento explosivo de nuevos casos en enero, afirmó que “son cálculos, no hay una certeza 100%. Pero uno tiene que anunciar esto porque si no lo hace lo critican, si lo hace, lo critican. Creo que es mejor que la gente esté preparada y que sepa que si no se cuida vamos a tener una segunda ola como en Europa”, según señaló en Radio Pauta.

En este sentido, agregó que lo que más le preocupa “es que la región Metropolitana tiene un aumento del 10%”, explicando que se proyecta una segunda ola para mediados de enero “porque la curva epidemiológica muestra esa tendencia”.

Consultado por las cusas que generarían este rebrote del virus en Chile, el titular del Minsal señaló que “cuando aumenta la movilidad, pero además la gente se saca la mascarilla para fumar, para hablar por celular y no se respeta el distanciamiento, claro que aumenta la posibilidad de contagiarse”.

Por otra parte, sostuvo que para el eclipse solar del próximo 14 de diciembre se fijaron “una serie de medidas para que no haya una entrada masiva de extranjeros, o chilenos de otras localidades, a la zona del eclipse”.

En la misma línea, aseguró que en esta época de vacaciones de verano “obviamente que en La Araucanía, la región de Los Lagos, Los Ríos, es imposible que digamos, en este escenario, que vamos a tener la posibilidad de hacer turismo ahí”.

Paris sostuvo que en estas zonas del país “tienen que mejorar sus índices”, por los que “hoy yo no iría de vacaciones al sur porque la circulación (del virus) es altísima”.

Las reacciones

Como un balde de agua fría calificaron en la industria del turismo las expresiones de Paris. Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) respondieron que “teniendo claro que la prioridad es la salud de las personas, existe una hoja de ruta diseñada por el propio Ejecutivo, que ahora está desconociendo al pedir que las personas no viajen, incluso a destinos que están en fase 3 o superior y en las que se puede realizar la actividad turística”.

El presidente de Fedetur, Ricardo Margulis, dijo no comprender la postura del Ejecutivo en esta materia, considerando que fue la actual administración la que diseñó e implementó un plan (Paso a Paso), donde se definió en qué fases de ese protocolo podría funcionar el turismo, “y resulta que ahora desconocen esa hoja de ruta y realizan un llamado a no ir al sur, cuando hay muchos destinos en esa zona del país que están en fase 3 o superior y a los que se está permitido ir y realizar turismo”.

“Como industria estamos muy conscientes de que la salud de las personas es lo primordial, y que por lo mismo, la industria ha adoptado todas las medidas y protocolos para que las personas tengan una experiencia turística segura, pero a la vez pedimos que se respeten las normas y medidas que la propia autoridad nos ha impuesto, y que nosotros como sector hemos cumplido a cabalidad en todos los aspectos, desde mantenernos cerrados allí donde no se puede funcionar, hasta la implementación de protocolos sanitarios para una apertura segura”, sostuvo.

Asimismo, declaró: “Hemos hecho un tremendo esfuerzo como rubro para acatar las disposiciones del Ejecutivo y pedimos que también se respeten las reglas por parte de quienes las dictan”.

Por su parte, el diputado Gabriel Ascencio (DC) señaló que Paris “pone una lápida al turismo en el sur del país con sus declaraciones y le pido más sensatez en sus dichos”.

En esa línea, aseguró que “las palabras del ministro de salud no solamente son contradictorias, si que además son una lápida al turismo aquí en el sur de Chile, ad portas de un feriado largo, y por eso, a mi me gustaría saber si todo el Gobierno esta condenando al turismo que se realiza en el sur de Chile de la forma en que lo esta haciendo el ministro de Salud”.

“El ministro debe tener un poquito más de madurez, de sensatez para decir todas estas cosas y hacer los llamados que hace y con los cuales nos condena definitivamente y por ello voy a pedir que en la comisión de economía cite de inmediato al Subsecretario de Turismo para que diga si el comparte estas declaraciones y también voy a pedir que inviten al ministro de salud para que corrija estas declaraciones tan desafortunadas e increíblemente absurdas”, sostuvo.