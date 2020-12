A un día de que se dicte el veredicto del denominado caso Corpesca, el ex senador de la UDI, Jaime Orpis, quien arriesga 21 años de presidio por delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho, reconoció los ilícitos, afirmando que está arrepentido. Además, en la instancia señalo: “Yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza”.

Notablemente emocionados, en calidad de acusados y a un día que se entregue el veredicto en el denominado caso Corpesca, los formalizados dieron sus últimas palabras ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

El caso Corpesca ha sido uno de los pocos de irregularidades en el financiamiento de la política o de corrupción, donde se ha llegado a juicios orales. Según la acusación de la Fiscalía Centro Norte, el exsenador de la UDI, Jaime Orpis, quien está formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco, habría recibido más de $233.000.000 por parte de Corpesca a cambio de favorecer sus intereses en el Congreso. Un ilícito por el que arriesga 21 años de presidio.

Notablemente emocionado se le vio a Orpis en el Centro de Justicia y ante el tribunal penal, donde reconoció los ilícitos, afirmando que está arrepentido.

“Porque la verdad es que para el financiamiento de la actividad política, efectivamente reconocí hechos que son constitutivos de delito. He prestado toda la colaboración con la justicia desde que se inició la investigación y también en este proceso, que estoy profundamente arrepentido de lo que ha ocurrido. En distintas instancias he pedido las disculpas y hoy las reitero”, sostuvo.

Asimismo, Orpis se refirió a su vida pública y sus labores de beneficencia, instancia donde reconoció no ser —tras este proceso— un hombre digno de confianza: “Con mi esposa, que en aquel entonces tenía 24 años, fundamos el Perfil de la Caridad en una vieja escuela abandonada (…) a un costado del Zanjón de la Aguada. En el Perfil de la Caridad se trataba de atender a madres embarazadas de extrema pobreza que estaban desnutridas”.

“Nos quitaron la escuela, pero la (Corporación la) Esperanza nos dio una nueva oportunidad. Muchas veces su señoría por esta vocación quise abandonar la política, pero no me la respetaron y yo no me hice respetar”, aseguró.

En esa línea, mencionó: “Hoy, con el dolor de mi alma voy a tener que abandonar definitivamente la (Corporación la) Esperanza, porque las instituciones de beneficencia viven de la confianza, y yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza”.

Se debe agregar además que, en el caso, el exasesor de Orpis, Raúl Fernando Lobos, está acusado por fraude al Fisco.

Así también figura la exdiputada gremialista, Marta Isasi, quien está formalizada por cohecho y delitos tributarios. Recordemos que este miércoles el 3er Tribunal Oral en lo Penal dará su veredicto y en los próximos días se entregará la sentencia.