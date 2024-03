La Real Fuerza de Policía de Bahamas informó hoy en un comunicado que el tiroteo en el que falleció Saunders ocurrió en Gambier Village, al oeste de la capital Nasáu.

Hombres armados no identificados exigieron dinero en efectivo y comenzaron a disparar en la noche del miércoles después de que las víctimas entraran en pánico y trataran de huir de la escena.

Saunders, de 49 años, quien fue vicepresidente de la Cámara, fue acribillado cerca de un bar, convirtiéndose en la víctima de asesinato número 35 del año en el archipiélago.

El líder del Movimiento Nacional Libre, Michael Pintard, pidió cooperación pública para hacer justicia, instando a respetar la privacidad de la familia de Saunders.

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, aseguró estar “profundamente entristecido” por lo ocurrido y expresó su pésame a la familia de Saunders y sus colegas de partido.

I am deeply saddened by the tragic reports that Don Saunders, Former Member of Parliament and Deputy Chairman of the FNM, has been killed. My wife Ann and I extend our sincerest thoughts and prayers to his wife, Tiffany, children, family, friends and colleagues during this time.…

