En las redes sociales circula un video en el que se muestra a miembros de una banda de supuestos caníbales en Haití comiéndose lo que parece ser una persona. La grabación fue compartida el domingo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para referirse a la crisis del país caribeño.

Sin embargo, el video ya tiene varios años.

Las imágenes de un supuesto caníbal haitiano retomado por Bukele, no pertenece a la crisis de violencia que vive actualmente Haití y circula en Internet al menos desde el año 2021, según constató Infodemia.

Fue compartido en YouTube en el canal Altanto TV, acumulando más de medio millón de reproducciones.

Las imágenes están siendo dadas de baja en X por todas las cuentas que replicaron la supuesta información. Actualmente, se desconoce el contexto real del video y desde su publicación, el video no fue desmentido, ni confirmado por autoridades de Haití.

President @nayibbukele has offered to solve Haiti’s gang problem

Using a militarized no-tolerance approach, Bukele decreased the homicide rate in El Salvador from 52 per 100 000 inh. in 2018 to 2 in 2023

Bukele says a UN resolution is needed & expenses to be covered pic.twitter.com/JFugZEOqYt

