Un impresionante video muestra el momento en que un avión Boeing 777-300ER fue alcanzado por un rayo poco después de despegar del aeropuerto Internacional de Vancouver, Canadá, durante el fin de semana.

Un testigo del incidente, Ethan West (19), explicó a CTV News que se encontraba cerca del aeropuerto grabando el despegue del avión con su teléfono cuando observó el impacto del rayo.

“Es uno de mis aviones favoritos. Hace un ruido muy fuerte, así que estaba tratando de captar el impulso de despegue”, afirmó el joven que presenció y grabó el evento.

West dijo al medio ya citado que su reacción inicial fue de shock ya que no estaba seguro de las consecuencias que podría tener el impacto en la aeronave.

“Me preguntaba qué iba a pasar. Desde mi perspectiva, me preguntaba si tendrían que desviarse (…) y si incluso los pasajeros sabían lo que estaba pasando”, comentó a medios locales.

Woman captures plane being struck by lighting at YVR airport

( via: alianii.l) #604tv #vancouver #BritishColumbia #Yvr #airport #canada #lighting pic.twitter.com/Jz4n0wX8RU

— 604tv (@official604tv) March 5, 2024