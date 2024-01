La Marina india rescató este viernes a los 21 tripulantes a bordo de un barco de bandera liberiana que sufrió un intento de secuestro perpetrado por piratas en el mar Arábigo, cerca de la costa de Somalia.

Tras esto se confirmó además que los asaltantes ya no se encuentran en la embarcación.

“Todos los 21 tripulantes a bordo, incluyendo 15 indios, fueron evacuados con seguridad de la ciudadela”, una habitación blindada en el barco dedicada a refugiar a los pasajeros en caso de un ataque, indicó la Armada india en la red social X.

La fuente indicó que los comandos, tras abordar el barco con el objetivo de neutralizar a los secuestrados, confirmaron que los cinco o seis asaltantes armados huyeron de la embarcación MV Lila Norfolk.

“El intento de secuestro por los piratas fue probablemente abandonado tras la contundente advertencia de un avión de patrulla marítima (MPA) de la Marina india de que un navío de guerra interceptaría” la embarcación, añadió el comunicado.

El buque de guerra indio INS Chennai, enviado para socorrer al MV Lila Norfolk, continuará dando apoyo al barco hasta que la tripulación consiga restaurar los sistemas de propulsión.

La India reforzó las últimas semanas la vigilancia en el mar Arábigo desplegando varios destructores, después de que un barco mercante fuera atacado.

#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel.

Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers.

The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VV pic.twitter.com/616q7avNjg

— SpokespersonNavy (@indiannavy) January 5, 2024