Militantes hutíes afirmaron haber atacado otro barco mercante en el mar Rojo, lo que sirve como recordatorio de la amenaza que representan para la vital arteria comercial.

El portavoz de las Fuerzas Armadas hutíes, Yehya Sarea, dijo a través de un discurso televisado, que un barco de la naviera francesa llamado CMA CGM Tage había sido atacado después de ignorar las advertencias.

En respuesta, el gigante francés del transporte de contenedores confirmó que “el barco no sufrió ningún incidente” y que navegaba por el mar Rojo hacia Alejandría, en el extremo norte del canal de Suez, en Egipto.

A raíz de los reiterados sucesos acontecidos en los últimos días, numerosas líneas navieras de contenedores han optado por evitar la arteria comercial.

En lugar de ello, optaron por desviar sus flotas para que naveguen bordeando África por el Sur, aunque ello demande miles de kilómetros más.

Los hutíes dicen que están atacando cualquier barco que tenga conexión con Israel, aunque esos supuestos vínculos parecen cada vez más alejados.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), informó en su sitio web, que un barco había sido atacado casi a la misma hora en que el CMA CGM Tage frances habría pasado por allí, aunque no identificó a la naviera.

A su vez, dijo que hubo informes de hasta tres explosiones a 1-5 millas náuticas de distancia de un buque mercante.

Estados Unidos y sus aliados están tratando de asegurar el transporte marítimo mercante, en un área que maneja alrededor del 12% del comercio mundial.

Pese a esto algunas compañías de transporte, como el caso de la danesa AP Moeller-Maersk A/S, anunciaron que evitaría la zona hasta nuevo aviso.

Un segundo buque de dicha empresa fue atacado en el transcurso de unas pocas semanas.

El Comando Central de EEUU dijo en “X” que “los hutíes respaldados por Irán dispararon dos misiles balísticos antibuque (ASBM) desde áreas controladas por el grupo en Yemen, hacia el sur del mar Rojo”.

Agregó que varios barcos comerciales que se encontraban en el área, informaron del impacto de los ASBM en el agua circundante, aunque ninguno informó daños.

Se trata del ataque número 24 contra buques mercantes ocurridos en el sur del mar Rojo desde el 19 de noviembre, según indicó EEUU.

On Jan. 2, at approximately 9:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis fired two anti-ship ballistic missiles from Houthi controlled areas in Yemen into the Southern Red Sea. Multiple commercial ships in the area reported the impact of the ASBMs into the surrounding water… pic.twitter.com/wXpmboqP2g

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2024